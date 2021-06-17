Kaçırılmayacak fırsatlar! 24 ve 36 ay taksitle düşük faizli araç kredileri! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank...
Sıfır araç almak isteyen vatandaşlar bankaların faiz oranlarını merak ediyor. Her bütçeye uygun kampanyalarda bu süreçte oldukça ilgi görüyor. 24 ay ve 36 ay taksitle kredi faiz oranlarını ve ödeme planlarını hesaplayarak kredi kullanıyor. İş Bankası, Akbank, Kuveyt Türk, Garanti BBVA, Ziraat Bankası, VakıfBank, Yapı Kredi, Halkbank ve TEB gibi bankalar taşıt kredisi güncel oranlarını açıklıyor. İşte, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank...
Kaçırılmayacak fırsatlar... 24 ve 36 ay taksitle düşük faizli araç kredileri için araştırmalar hız kazandı. Bankalar zorlu sürecin ardından araba sahibi olmak isteyenlerin yüzünü güldürecek adımlar atıyor. 0 faizli kredi imkanı oldukça ilgi görüyor. Örneğin, 100 bin Türk liralık 24 ay bir araç kredisi çekmeyi planlayanlar, 1,50'den, 1,74'e kadar faiz oranı seçenekleri ile kredi çekebiliyor. Sıfır araçlar için 100 bin TL, 24 ay taksitle çekilen kredilerin aylık taksitleri ise ortalama 5 bin 200 TL'leri bulabiliyor. Fırsatlardan yararlanmak isteyenler bütçesine uygun yöntemle kredilerini çekebiliyor. İşte, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank...
24 AY TAKSİTLE 0 ARAÇ KREDİLERİNİN FAİZ ORANLARI, AYLIK TAKSİTLERİ VE TOPLAM GERİ ÖDEMESİ
Yüzde 1,55 faiz oranı ile Türkiye İş Bankası'ndan 100 bin TL'lik 24 ay taksitle kredi kullanacaklar, aylık 5 bin 203,63 TL taksit ödeyecek. Bu kredinin toplam geri ödemesi ise 125 bin 387,12 TL.
Yüzde 1,69 faiz oranı ile Akbank'tan 100 bin TL'lik 24 ay taksitle kredi kullanacaklar, aylık 5 bin 303,89 TL taksit ödeyecek. Bu kredinin toplam geri ödemesi ise 127 bin 818,36 TL.
İşte bankalar, faiz oranları, aylık taksit ödeme tablosu ve toplam geri ödeme miktarları;
Garanti BBVA: Yüzde 1,74 5.339,96 Türk lirası 128.684,04 Türk lirası
Kuveyt Türk: Yüzde 1,56 5.210,76 Türk lirası 125.558,24 Türk lirası
VakıfBank: Yüzde 1,50 5.168,08 Türk lirası 124.533,92 Türk lirası
Ziraat Bankası Yüzde 1,54 5.196,51 Türk lirası 125.216,24 Türk lirası
HalkBank: Yüzde 1,58 5.225,03 Türk lirası 125.900,72 Türk lirası
YapıKredi: Yüzde 1,59 5.232,17 Türk lirası 126.072,08 Türk lirası
TEB: Yüzde 1,64 5.267,96 Türk lirası 126.931,04 Türk lirası
Vakıf Katılım: Yüzde 1,55 5.203,63 Türk lirası 125.387,12 Türk lirası
Albaraka: Yüzde 1,65 5.275,14 Türk lirası 127.103,36 Türk lirası
36 AY TAKSİTLE 0 ARAÇ KREDİLERİNİN FAİZ ORANLARI, AYLIK TAKSİTLERİ VE TOPLAM GERİ ÖDEMESİ
İş Bankası: Yüzde 1,55 3.835,62 Türk lirası 138.582,32 Türk lirası
Akbank: Yüzde 1,67 3.925,81 Türk lirası 141.854,16 Türk lirası
Kuveyt Türk: Yüzde 1,56 3.843,09 Türk lirası 138.851,24 Türk lirası
VakıfBank: Yüzde 1,50 3.798,38 Türk lirası 137.241,68 Türk lirası
Ziraat Bankası: Yüzde 1,54 3.828,16 Türk lirası 138.313,76 Türk lirası
HalkBank: Yüzde 1,58 3.858,06 Türk lirası 139.390,16 Türk lirası
YapıKredi: Yüzde 1,59 3.865,55 Türk lirası 139.659,80 Türk lirası
TEB: Yüzde 1,64 3.903,15 Türk lirası 141.013,40 Türk lirası
Vakıf Katılım: Yüzde 1,55 3.835,62 Türk lirası 138.582,32 Türk lirası
Albaraka: Yüzde 1,67 3.925,81 Türk lirası 141.829,16 TL
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