Kaçırılmayacak fırsatlar! 24 ve 36 ay taksitle düşük faizli araç kredileri! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank...

Kaçırılmayacak fırsatlar... 24 ve 36 ay taksitle düşük faizli araç kredileri için araştırmalar hız kazandı. Bankalar zorlu sürecin ardından araba sahibi olmak isteyenlerin yüzünü güldürecek adımlar atıyor. 0 faizli kredi imkanı oldukça ilgi görüyor. Örneğin, 100 bin Türk liralık 24 ay bir araç kredisi çekmeyi planlayanlar, 1,50'den, 1,74'e kadar faiz oranı seçenekleri ile kredi çekebiliyor. Sıfır araçlar için 100 bin TL, 24 ay taksitle çekilen kredilerin aylık taksitleri ise ortalama 5 bin 200 TL'leri bulabiliyor. Fırsatlardan yararlanmak isteyenler bütçesine uygun yöntemle kredilerini çekebiliyor. İşte, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank...

24 AY TAKSİTLE 0 ARAÇ KREDİLERİNİN FAİZ ORANLARI, AYLIK TAKSİTLERİ VE TOPLAM GERİ ÖDEMESİ

Yüzde 1,55 faiz oranı ile Türkiye İş Bankası'ndan 100 bin TL'lik 24 ay taksitle kredi kullanacaklar, aylık 5 bin 203,63 TL taksit ödeyecek. Bu kredinin toplam geri ödemesi ise 125 bin 387,12 TL.