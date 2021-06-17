Matrah artırımı 2021 başvuru | Peşin ödeyene iki indirim birden! Milyonlara güzel haber

ORANSAL VE PARASAL SINIR VAR

Geçen yıl üç ayrı işverenden maaş alan bir ücretli, 2020 vergi matrahını 240 bin lira artırmak istediğinde artırım oranı yüzde 15 olduğu için 36 bin liraya denk geliyor. Yasada oransal sınırın dışında bir de 42 bin 500 lira olmak üzere parasal sınır yer alıyor. Ücretlinin verdiği beyan sınırın altında olduğu için yüzde 15'lik vergi üzerinden yaklaşık 6 bin 400 lira vergi yatırılacak.

Yalnızca kira geliri elde etmiş olanlar da matrah artırımına gidebilecek. Örneğin, 2016'da kira geliri elde edip beyan etmeyen vatandaş yapılandırma kapsamında o yıl için asgari matrah tutarı olan 9 bin 400 lira üzerinden yüzde 20 vergi yatıracak. Ödeyeceği vergi sadece 1.880 lira olacak.