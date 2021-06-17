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Milyonları ilgilendiriyor! İkinci el mobil satışlarına yeni düzenleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı , "Türkiye'de ikinci el cihaz satışı ile ilgili mağduriyet olduğunu gözlemledik. Bu işin standartlarının ortaya konulması için çalışmalarımızı yaptık. Yetki alan firmalar var, önümüzdeki günlerde yeni yetki alacak olanlar var. İkinci el cihaz satışı ile ilgili işini iyi yapanların satış kanalları geliştirilecek" ifadelerini kullandı.

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 17.06.2021 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
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Milyonları ilgilendiriyor! İkinci el mobil satışlarına yeni düzenleme

(MOBİSAD) Genel Kurulu'nda konuşan Sayan, sayısal dönüşüme giden yolda en önemli hızlandırıcılardan birinin de mobil teknolojilerde son yıllarda yaşanan gelişmeler.



Mobil iletişimde kaydedilen bu gelişmelerin bir takım oyunu olduğunu, MOBİSAD'ın sektörde çok önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi.



Sayan, Elektronik Haberleşme Kanunu'ndaki, "kişilerin bilgileri dışında mobil hatlara abonelikleriyle" alakalı bayi sahiplerinin yaşadığı sıkıntılara dikkati çekerek, "Kanun öncesinde açılan birçok dava var ve bunlar devam ediyor.



Biz ile bu konuda ciddi istişarelerde bulunduk. Bunun çözümü noktasında taslaklarımızı oluşturduk.



Önümüzdeki süreçte 'in takvimine göre bunun yasalaşmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.



(BTK) Başkanı ise konuşmasında, "2012'de dünyada 1 milyar olan akıllı telefon kullanıcı sayısı, geçtiğimiz yıl 3.6 milyara ulaşırken, bu sayının 2023'te 4.6 milyar olması bekleniyor" dedi.

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