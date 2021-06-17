Milyonları ilgilendiriyor! İkinci el mobil satışlarına yeni düzenleme





Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ise konuşmasında, "2012'de dünyada 1 milyar olan akıllı telefon kullanıcı sayısı, geçtiğimiz yıl 3.6 milyara ulaşırken, bu sayının 2023'te 4.6 milyar olması bekleniyor" dedi.

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