Bankacılık Uzmanı Nurkan Aydoğan: Dijital bankacılık gelecekte banka şubelerinin yerini alacak

Başarılı bankacı Nurkan Aydoğan, özellikle bankacılık sektörü ile dijital pazarlama dünyasının birbiri ile olan bağlantısı ile olan projelerde yer almaktadır. Birçok makale yazarak ya da röportajlar vererek uzmanı olduğu sektörler hakkında bilgiler vermiş ve bu paylaşımları basın yayın organlarınca yayınlanmıştır. Ülkenin birçok başarılı bankasında çalışarak kendisini geliştirmiş olan ve kurucusu olduğu AYD Medya şirketinde Direktör olarak "Proje yönetimi ve yurt dışı sektör analizi" konularında şirket görevini de yerine getirmektedir.

1984 yılında Malatya'da doğan Nurkan Aydoğan, 1994 – 2000 yılları arasında Almanya da yaşamıştır. Nurkan Aydoğan Selçuk Üniversitesi IIBF aynı zamanda Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. 2005 yılından itibaren bankacılık sektöründe faaliyet gösteren Aydoğan; Müşteri temsilcisi, üst kitle müşteri danışmanı, dış ticaret uzmanı, ihtisas işlemleri uzmanı, test mühendisi ve iş analisti bölümlerinde çeşitli seviyelerde görev almıştır.

Nurkan Aydoğan, 2012 yılı itibarı ile dijital medya sektöründe çalışmaya başlamıştır. Uzmanlık alanı olan Bankacılık ve Dijital Pazarlama alanında süreç yönetimi ve dijital proje yönetimi gibi konulardan sonra AYD Media Publishing Şirketini kurarak profesyonel alanda çalışmaya başlayan Aydoğan, kendini geliştirmeye yönelik çalışmalarına bir yenisini daha eklemiştir.

Kurduğu şirketi ile web tabanlı projeler konusunda çalışmaya başlamıştır. Alanında oldukça uzman olan Nurkan Aydoğan, 2016 yılı itibarı ile birlikte hem uzmanlık alanı olan bankacılık alanında hem de şirketi bünyesinde mentorluk yapmaya başlamıştır.