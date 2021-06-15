Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Yatırımcılar dikkat! Gram altın 500 lira altına düşebilir

"DOLAR SERT DÜŞERSE ALTIN FİYATLARI 500 LİRANIN ALTINA SARKABİLİR"

Altın fiyatları için geri çekilmenin kısa vade için sürebileceğini belirten uzman isim, "Ancak ben altın için her düşüşün bir alım fırsatı olarak görüyorum. Düşüşler kalıcı olmayabilir. Bundan dolayı altın için 500 lira seviyesi bizim için kritik ve psikolojik bir direnç seviyesi. Belki dolar kurunda hızlı bir geri çekilme ile beraber 500 lira seviyesinin altı da görülebilir. Ama alım bu seviyelerde fırsatları olduğunu görüyoruz" diye konuştu.