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Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Yatırımcılar dikkat! Gram altın 500 lira altına düşebilir

'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 513 bin 750 liraya yükseldi. piyasasında, en düşük 500 bin 350 lirayı, en yüksek ise 514 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,3 artarak 513 bin 750 liradan tamamladı. Peki altın almalı mı satmalı mı? Altın yükselecek mi düşecek mi? İşte günün rakamları...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.06.2021
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Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Yatırımcılar dikkat! Gram altın 500 lira altına düşebilir

'da ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,65 artışla 511,20 liradan tamamladı.

'da, bugün kapanışta çeyrek 828,00 lira, 3.390,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,65 yükselişle 511,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ I SALI

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 502,70 502,90 511,00 511,20

Cumhuriyet Ata Lira 3.313,00 3.334,00 3.369,00 3.390,00

22 Ayar Bilezik(Gr.)459,00 463,00 466,20 470,20

Lira(Tam) Ziynet 3.238,00 3.258,00 3.292,00 3.312,00

Yarım Ziynet 1.619,00 1.629,00 1.646,00 1.656,00

Çeyrek Ziynet 810,00 815,00 823,00 828,00

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 'de altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulunarak yaz aylarını seven altın için yatırımcılara önemli mesajlar verdi.

"GRAM ALTIN İÇİN 500-510 TL ARALIĞI ALIM FIRSATI"

fiyatları için yaşanan düşüşün dolar kurundaki geri çekilmenin etkisiyle olduğunu ifade eden İslam Memiş, "Dolar/TL'nin 8.30'un altına sarkmasıyla gram altın fiyatları 510 liranın altına gevşedi. Gram altın için özellikle 502 lira teknik destek seviyesi bu seviyelerden 'Alım fırsatı' vereceğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"ONS ALTIN 1960 DOLAR BANDINA YÖNELEBİLİR"

İlerleyen zamanda ons altın fiyatları için 1960 seviyesine doğru bir yönelim olabileceğini öngören Memiş, "Uluslararası piyasalarda ons altında yükseliş olması durumunda ister istemez gram altın fiyatlarına pozitif yansıyacağından 500-510 lira aralığı iyi bir alım fırsatı sunuyor" dedi.

"ALTIN İÇİN DÜŞÜŞLER KALICI OLMAYABİLİR"

Gram altın için düşüşleri düğün yapacak ve altın almak isteyen vatandaşların iyi bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini ifade eden uzman isim, "Altında düşüşlerin kalıcı olacağını öngörmüyoruz. Gram altın fiyatları için ilerleyen dönemde 540-550 lira seviyesi görülebilir" diye konuştu.

"DOLAR SERT DÜŞERSE ALTIN FİYATLARI 500 LİRANIN ALTINA SARKABİLİR"

Altın fiyatları için geri çekilmenin kısa vade için sürebileceğini belirten uzman isim, "Ancak ben altın için her düşüşün bir alım fırsatı olarak görüyorum. Düşüşler kalıcı olmayabilir. Bundan dolayı altın için 500 lira seviyesi bizim için kritik ve psikolojik bir direnç seviyesi. Belki dolar kurunda hızlı bir geri çekilme ile beraber 500 lira seviyesinin altı da görülebilir. Ama alım bu seviyelerde fırsatları olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

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