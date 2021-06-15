Altın fiyatları yükselir mi? Altın alacak ve satacaklar dikkat

ABD merkez bankası (FED) muhtemelen ağustos eylül ayına kadar tahvil alımlarını azaltmayacak gibi gözüküyor, bu durum ise altın fiyatları üzerinde bir baskı oluşturmaya devam ediyor. Yeni haftaya değer kaybıyla başlayarak düşüşünü sürdüren gram altın ise dün yüzde 1,58 değer kaybıyla 497 lira seviyelerine kadar geriledi.