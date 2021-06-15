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15 Haziran evde bakım maaşı yattı mı? 2021 evde bakım yardımı ödemesi ne kadar? e-Devlet sorgulama!

Haziran ayı evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde bakıma muhtaç, ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylere bakan kişilere yönelik verilen evde bakım yardımının bu ayki ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Önümüzdeki ay zamlanacak olan evde bakım yardımı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 15 Haziran ? 2021 evde bakım yardımı ödemesi ne kadar? Evde bakım maaşı e-Devlet sorgulama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.06.2021
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15 Haziran evde bakım maaşı yattı mı? 2021 evde bakım yardımı ödemesi ne kadar? e-Devlet sorgulama!

15 Haziran ? Haziran ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde evde bakım yardımı ile ilgili detaylar merak edilmeye başlandı. Hemen şunu belirtelim ki, Haziran ayı ödemelerinin 35 ile yapıldığı bildirildi. Peki, evde bakım yardımı ödemesi ne kadar? Evde bakım maaşı e-Devlet sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

İşte 15 Haziran 2021 evde bakım yardımı yatan iller güncel liste:

Tokat, Bolu, Ordu, Aksaray, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Antalya, Edirne, Adıyaman, Sakarya, Samsun, Balıkesir, Düzce, Osmaniye, Mardin, Bilecik, Zonguldak, Uşak, Konya, İstanbul, Niğde, Kars, Giresun, Kocaeli, Mersin, Şanlıurfa, Ankara, Hatay, Isparta, Karabük, Manisa, Bursa, Erzincan, Adana, İzmir

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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