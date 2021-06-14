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SON DAKİKA | Altın yükselişe geçti! Altın ne kadar oldu? (Cumhuriyet altın gram altın yarım altın...

Sabah saatlerinde düşüşe geçen altın inişli çıkışlı bir grafik seyrediyor. haberine göre; altın yükselişe geçti. Peki, altında son durum ne? Cumhuriyet altını, , 24 Ayar Külçe Altın, Lira (Tam) Ziynet, Cumhuriyet Ata Lira, yarım Ziynet, 22 Ayar Bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte ekonomi haberine dair detaylar…

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.06.2021 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021
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SON DAKİKA | Altın yükselişe geçti! Altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altın gram altın yarım altın...

SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar oldu? gelişmesine göre altında yükseliş gerçekleşti.

İstanbul Kapalıçarşı'da 502,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 502,90 liradan,

3 bin 313 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 334 liradan, 459 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 463 liradan,

3 bin 238 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 258 liradan,

bin 619 liradan alınan Yarım Ziynet bin 629 liradan ve 810 liradan alınan Çeyrek Ziynet 815 liradan satıldı.

İŞTE ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM...

ALTININ KİLOGRAMI 497 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 494 bin lirayı, en yüksek ise 508 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,3 azalarak 497 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 689 milyon 321 bin 638,56 lira, işlem miktarı ise 1.380,93 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 727 milyon 357 bin 835,52 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

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