Son dakika: Milyonları ilgilendiren flaş karar yasalaştı! Kurallar değişiyor

"Böylece vatandaşlarımızın hak ettikleri tazminatların en adil ve hızlı şekilde ödenmesi sağlanmış olacaktır. Hak sahipleri, uzun hukuki süreçlere başvurmak zorunda kalmadan ne kadar sigorta tazminatı alacaklarını bilirken, sigorta şirketleri de taşıdıkları riski daha net öngörebilecek ve daha etkin yönetebilecek, bu sayede sundukları hizmetin kalitesine daha fazla odaklanabilecekler.

Ayrıca, trafik sigortası fiyatlarında istikrar sağlanacak ve bu tür belirsizliklerin sebep olduğu ani ve yüksek dalgalanmalar önlenmiş olacaktır."