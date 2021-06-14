Son dakika: Yapılandırmada büyük fırsat! Otomobili olanlar dikkat 85 TL ödeyecekler

Kritik yapılandırma düzenlemesi yasalaştı ve borcu olanlara müjde niteliğinde olan imkanın tüm detayları belli oldu. SABAH yapılandırmanın ayrıntıları ve sunacağı fırsatlara ilişkin maddeleri derledi. Emlak, çevre vergisi, yargı sürecindeki dosyalar, uzlaşma başvurusunda bulunanlar başta olmak üzere büyük fırsatlar sunan yapılandırmaya ilişkin merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle: