Borsa'da en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu! Kritik gün çarşamba! Borsa'ya girecekler ne yapmalı?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 1.454.25 puandan tamamlarken yüzde 0,45 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,58 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 2,36 ile madencilik oldu. Analistler çarşamba günü yaşanan gelişmelerin fiyatlamalar üzerinde etkili olacağını kaybetti. Peki borsada en çok kazandıran hisseler hangileri? Hangi borsa hisseleri riskli? Borsa'da son durum...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,45 değer kaybederek günü 1.454,25 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,61 puan azalırken, toplam işlem hacmi 13,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,74, holding endeksi yüzde 0,81 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,58 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 2,36 ile madencilik oldu.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklanacak faiz kararı öncesi yükseliş eğiliminde hareket eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin pay piyasalarını baskıladığını belirterek, NATO Zirvesi'nden gelecek haber akışının piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.
Yarın yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası Başkanı (BoE) Andrew Bailey'in açıklamalarıyla, Almanya'da enflasyon, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), sanayi üretimi ve perakende satışlar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın destek, 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.
EN ÇOK DEĞER KAZANANLAR
Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim
TAV Havalimanları 27,50 26,66 3,15
Tukaş 7,19 7,01 2,57
Odaş Elektrik 2,11 2,06 2,43
Bim Mağazalar 64,40 63,10 2,06
Netaş Telekomünikasyon 22,10 21,66 2,03
EN ÇOK DEĞER KAYBEDENLER
Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim
Bera Holding 25,80 27,02 -4,52
Ege Gübre 182,00 190,50 -4,46
Esenboğa Elektrik 30,38 31,68 -4,10
İpek Doğal Enerji 13,09 13,54 -3,32
Petkim 5,98 6,18 -3,24
HACİM SIRALAMASI
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
Türk Hava Yolları 1.664.997.985
Garanti Bankası 939.630.451
Fenerbahçe Futbol 703.620.240
Ereğli Demir Çelik 566.776.016
Emlak Konut GMYO 556.920.094
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