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Borsa'da en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu! Kritik gün çarşamba! Borsa'ya girecekler ne yapmalı?

İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 1.454.25 puandan tamamlarken yüzde 0,45 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,58 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 2,36 ile madencilik oldu. Analistler çarşamba günü yaşanan gelişmelerin fiyatlamalar üzerinde etkili olacağını kaybetti. Peki borsada en çok kazandıran hisseler hangileri? Hangi borsa hisseleri riskli? Borsa'da son durum...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.06.2021 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021
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Borsa'da en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu! Kritik gün çarşamba! Borsa'ya girecekler ne yapmalı?

İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,45 değer kaybederek günü 1.454,25 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,61 puan azalırken, toplam işlem hacmi 13,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

yüzde 0,74, holding endeksi yüzde 0,81 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,58 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 2,36 ile madencilik oldu.

Analistler, 'nın (Fed) çarşamba günü açıklanacak faiz kararı öncesi yükseliş eğiliminde hareket eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin pay piyasalarını baskıladığını belirterek, 'nden gelecek haber akışının piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Yarın yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Başkanı (BoE) 'in açıklamalarıyla, Almanya'da enflasyon, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), sanayi üretimi ve perakende satışlar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın destek, 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

EN ÇOK DEĞER KAZANANLAR

Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim

TAV Havalimanları 27,50 26,66 3,15

7,19 7,01 2,57

2,11 2,06 2,43

64,40 63,10 2,06

22,10 21,66 2,03

EN ÇOK DEĞER KAYBEDENLER

Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim

25,80 27,02 -4,52

182,00 190,50 -4,46

30,38 31,68 -4,10

13,09 13,54 -3,32

Petkim 5,98 6,18 -3,24

HACİM SIRALAMASI

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

Türk Hava Yolları 1.664.997.985

Garanti Bankası 939.630.451

Fenerbahçe Futbol 703.620.240

Ereğli Demir Çelik 566.776.016

Emlak Konut GMYO 556.920.094

Tüpraş 539.201.042

Yapı ve Kredi Bankası 534.181.595

Kardemir (D) 454.071.402

Halkbank 428.528.576

Petkim 385.574.479

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