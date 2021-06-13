Bitcoin'de son dakika gelişmesi! Bitcoin yasaklanacak mı? İşte son rakamlar

GERÇEK BİR DEĞERE SAHİP DEĞİL

Hasekamp, makalenin başlığına uygun olarak, Hollanda hükümetinin Bitcoin madenciliği, alım satımı ve saklanması konusunda derhal yasak getirmesi gerektiğine dair geniş bir liste sıraladı. Yetkiliye göre bu durum, fiyatın düşmesine neden olabilir, çünkü Bitcoin "gerçek bir değere sahip değil ve yalnızca diğer insanlar kabul edebildiği için değerli."