Bitcoin'de son dakika gelişmesi! Bitcoin yasaklanacak mı? İşte son rakamlar
Çin'de Bitcoin madenciliğine yönelik baskıların artmasının yatırımcı kaygılarını artırmasıyla, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi 35,000 doların altına geriledi. Bitcoin, El Salvador'da yasal ödeme aracı olarak kabul edilirken Hollanda'da ise Bitcoin'in yasaklanması gündemde. Peki Bitcoin yasaklanacak mı? Bitcoin'de son durum ne?
Bitcoin ve genel olarak piyasalar üzerindeki satış baskılarının artmasında, Forbes'a konuşan, kripto para borsası Kraken'in CEO'su Jesse Powell'ın, bir başka kripto borsası Coinbase'in halka açılma deneyimindeki hayal kırıklığı yaratan performansı nedeniyle, halka açılma kararlarını gözden geçireceklerini açıklaması da etkili oldu.
Gelişmelerin etkisiyle, son 24 saat içinde 34,728.19 ve 36,204.29 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.47 düşüşle 34.937.37 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 3.13 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 9.0 milyar dolarlık düşüşle 655 milyar dolara geriledi.
DİĞERLERİNDE SON DURUM NE?
Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum ise, 2,278.17 ve 2,447.23 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 1.75 artışla 2,337.39 dolara yükseldi. Birimin haftalık kaybı yüzde 12.84 ve piyasa hacmi de yaklaşık 4.0 milyar dolarlık artışla 271 milyar dolar düzeyindeydi.
Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Tether de, 1.00 dolar dolayında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.03 düştü. Birimin haftalık kaybı yüzde 0.03 ve piyasa hacmi de değişmeyerek 62 milyar dolar düzeyindeydi.
Piyasalardaki dalgalı hareketlerin etkisiyle, kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden 34 birimin değeri son 24 saatte düşerken, ilk 10 birimden üç birim de düşenler arasındaydı.
Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 494 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların altında kaldı. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;
- 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar,
- 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar,
- 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar,
- 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.
Toplam 10,410 kripto para biriminin işlem gördüğü 381 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 43.8'ini Bitcoin, yüzde 18.2'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 81 milyar dolar düzeyindeydi.
BITCOIN YASAKLANACAK MI?
Bitcoin, El Salvador'da yasal ödeme aracı olarak kabul edilirken, Hollandalı yetkililer kripto para birimini yasaklama çağrısında bulundu. Cointelegraph'ın haberine göre, Hollanda Ekonomik İşler ve İklim Politikası Bakanlığı bünyesindeki Hollanda Ekonomik Analiz Bürosu direktörü Pieter Hasekamp, "Hollanda Bitcoin'i yasaklamalı" başlıklı bir makale yayımladı.
GERÇEK BİR DEĞERE SAHİP DEĞİL
Hasekamp, makalenin başlığına uygun olarak, Hollanda hükümetinin Bitcoin madenciliği, alım satımı ve saklanması konusunda derhal yasak getirmesi gerektiğine dair geniş bir liste sıraladı. Yetkiliye göre bu durum, fiyatın düşmesine neden olabilir, çünkü Bitcoin "gerçek bir değere sahip değil ve yalnızca diğer insanlar kabul edebildiği için değerli."
Yönetici, kripto paraların hesap birimi, ödeme aracı ve değer saklama aracı olan paranın üç işlevinden hiçbirini yerine getiremeyeceğini savunarak, ortak kripto karşıtı genel görüşe destek verdi. Ayrıca güvenlik endişeleri, dolandırıcılık ve sahtekarlık riskleri gibi diğer yaygın Bitcoin karşıtı argümanlara da atıfta bulunarak kripto paranın suç unsurlarının tercih ettiği bir araç olduğunu savundu.
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