Altın alıp satacaklar dikkat! Altın ne kadar olur? Cumhuriyet-gram-çeyrek-yarım altın…
Son 1 hafta içinde altın fiyatları önemli bir düşüş kaydetti. Altın alacak ve satacaklar "altın düşer mi çıkar mı?" sorusuna yanıt arıyor. Altına dayalı borsa yatırım fonları eylülden bu yana en yüksek girişlerini kaydetti. Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,36 kayıpla 504,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,35 azalışla 3 bin 346 liraya geriledi. Peki, altında düşüş sürer mi? Altın çıkışa mı geçer? İşte son dakika altın haberimizin ve detayları…
Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,95 kazançla 1.460,86 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.432,64, en yüksek 1.464,49 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,72 artışla 1.386,96 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,50 değerle 2.617,66 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,97 değerle 1.146,45 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 2,96 artışla 1.861,84 puana yükseldi.
ALTIN VE DOLAR GERİLEDİ
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,36 kayıpla 504,70 liraya, , Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,35 azalışla 3 bin 346 liraya geriledi.
Doların satış fiyatı yüzde 3,14 değer kaybederek 8,4000 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 3,67 azalışla 10,1700 lira oldu.
Geçen hafta 12,3320 olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,83 kayıpla 11,8600 liraya indi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,35 kayıpla 9,3430 liradan kapandı.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) tablodaki gibi...
İŞTE ALTIN FİYATLARI
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 457,48
SATIŞ: 489,18
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.367,00
SATIŞ: 3.419,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.638,00
SATIŞ: 1.672,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.237,41
SATIŞ: 3.299,99
GRAM ALTIN
ALIŞ: 506,68
SATIŞ: 506,76
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.331,00
SATIŞ: 3.409,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 821,00
SATIŞ: 834,00
ALTIN DÜŞER Mİ ÇIKAR MI? ALMALI MI SATMALI MI? GÖZLER BU TOPLANTIDA...
Dünya Altın Konseyi (WGC), altına dayalı borsa yatırım fonlarının (ETF) ocak ayından bu yana ilk aylık ve geçen yılın eylül ayından bu yana en yüksek girişlerini kaydettiğini bildirdi.
WGC'nin altınla ilgili mayıs ayındaki gelişmeleri derlediği "Altın Piyasası Yorumu" raporunda, altın fiyatlarındaki yükseliş, enflasyon, daha zayıf bir dolar ve daha düşük reel oranlar üzerine devam eden korkuların etkisiyle yüzde 7 artarak ivme kazandığı ve altının önemli bir teknik kırılmanın ardından mayıs ayını neredeyse yatay bir şekilde tamamlayarak ilk çeyrek kayıplarını geri aldığı kaydedildi.
Rapora göre, altına dayalı borsa yatırım fonları (ETF) ocak ayından bu yana ilk aylık ve geçen yılın eylül ayından bu yana en yüksek girişlerini kaydetti.
Altının yönünün muhtemelen iki önemli etken tarafından yönlendirilmeye devam edileceğinin aktarıldığı raporda, "Birincisi, uyumlu para politikası, altını düşük tutmanın fırsat maliyetini koruyacaktır. Daha yüksek enflasyon seviyeleri gerçekleşirse, satın alma gücündeki düşüşe karşı bir önlem olarak altının çekiciliği muhtemelen artacaktır. Öte yandan, daha yüksek enflasyon, sonuçta, diğer getiri getiren varlıklarla karşılaştırıldığında altının cazibesini azaltarak, para politikasını sıkılaştırmaya yol açacaktır." ifadelerine yer verildi.
Rapora göre, kilit noktanın, enflasyonun sadece geçici bir etki olup olmadığı veya küresel mali teşviklerin ve artan açıkların yatırımcıların tam olarak hazırlanmayabileceği daha yapısal enflasyonla sonuçlanıp sonuçlanmadığı olacağı ifade edildi.
Raporda, altına dayalı borsa yatırım fonları akışlarındaki net uzun pozisyonlamanın özellikle enflasyon ve potansiyel daralma ile ilgili olarak hissiyatın ölçülmesinde faydalı ölçütler olmaya devam edeceği aktarıldı.
ALTIN YATIRIMCILARIN GÖZÜ FED'İN HAZİRAN AYI ORTASINDAKİ TOPLANTISINDA
Raporda, enflasyona ve bunun geçici olup olmayacağına ilişkin korkuların piyasaları kara bulut haline getirmeye devam ettiği ve kısa vadede altını desteklemesinin beklendiği ifade edildi.
Para politikasına ilişkin beklentilerin anahtar role sahip olduğunun altının çizildiği raporda, piyasaların ekonomik büyüme ölçütlerini ve merkez bankası açıklamalarını yakından izleyerek varlık alımlarının azaltılmasının muhtemel zamanlamasına ilişkin ipuçlarını araştırdığına dikkati çekildi.
İŞTE KRİTİK AÇIKLAMA
Şimdilik, uyumlu politikaların yürürlükte kalacağı ve bunun altın yatırımına destek yaratacağının belirtildiği raporda, "Altın yatırımcıları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) haziran ayı ortasındaki toplantısından ve diğer büyük merkez bankalarından gelen açıklamaları izleyecekler. Opsiyon piyasasındaki konumlanma, bazı yatırımcıların para politikasında olası bir değişikliğe hazırlanıyor olabileceğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.
Altının bu yılki performansının ana itici gücü olan faiz oranları, mayıs ayında altın üzerinde bir miktar etki yaratmaya devam etti. Getirilerdeki hafif düşüş, özellikle altının son zamanlarda gördüğümüz oranlara karşı artan duyarlılığı göz önüne alındığında, altın tutmanın çekiciliğini artırmaya yardımcı oldu.
Piyasa oynaklığı artışları da altın fiyatının kayda değer bir itici gücüydü. Ana akım varlıklardaki yüksek oynaklık ve kripto para birimlerindeki göz kamaştırıcı dalgalanmalar, altına bazı güvenli liman akışlarını artırdı.
UZMANLAR ALTIN KONUSUNDA UYARDI!
Uzmanlar son hafta içinde "altın alıp satacakların" piyasaların gidişatına göre tavır almaları konusunda uyardı.
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