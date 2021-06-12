Altın alıp satacaklar dikkat! Altın ne kadar olur? Cumhuriyet-gram-çeyrek-yarım altın…

WGC'nin altınla ilgili mayıs ayındaki gelişmeleri derlediği "Altın Piyasası Yorumu" raporunda, altın fiyatlarındaki yükseliş, enflasyon, daha zayıf bir dolar ve daha düşük reel oranlar üzerine devam eden korkuların etkisiyle yüzde 7 artarak ivme kazandığı ve altının önemli bir teknik kırılmanın ardından mayıs ayını neredeyse yatay bir şekilde tamamlayarak ilk çeyrek kayıplarını geri aldığı kaydedildi.