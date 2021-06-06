Gözler 15 Haziran'da! Yerli turist rekor kıracak!





CİRO HEDEFİ 900 MİLYON TL

Pandeminin çok belirsiz bir süreç oluşturduğunu anlatan Vardar, "Eskiden üç ayda bir bütçe yapıyorduk. Şimdi neredeyse her hafta bütçe yapıyoruz. Belirsizlik nedeniyle misafirlerde oluşan güvensizliği ortadan kaldırmak için de misafirden tatil parasının 4'te birini peşin alıyor, geri kalan kısmını ise tatile 72 hatta 24 saat kala tahsil ediyoruz. Bu misafirlerimizde güven oluşturdu" şeklinde konuştu. 2021 ciro hedeflerini aktaran Vardar, bu yılı 370 bin yolcu, 900 milyon ciroyla kapatmayı planladıklarını ekledi.