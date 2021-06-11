Son dakika: Yukarı Afrin Barajı açılıyor! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yukarı Afrin Barajı ve İsale Hattı"nın açılış töreninde konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından notlar;



BİR DAHA SUSUZLUK ÇEKMEYECEK

Barajımız ülkemizin kuraklık tehdidiyle karşı karşı olduğu şu dönemde hizmete girmiştir. Şehrimize yıllık 19 milyon metreküp içme suyu sağlayacak 43 km'lik isale hattının tamamlanmasıyla Kilis'in bu sorunu çözülmüştür. Afrin, Halep'in kardeşi Kilis hem kendi vatandaşlarımızla hem de misafirleriyle inşallah bir daha susuzluk çekmeyecek.

Yatırım tutarı toplamda 500 milyonu bulan barajımızın ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Kilis'te arıtma tesisine başladık. Bu yıl tamamlandığında Kilisli kardeşlerimiz yeterli ve temiz suya kavuşmuş olacak. 6 içme suyu tesisi, 3 gölet, 9 taşkın koruma tesisi kazandırdık Kilis'e. Milletimizin huzuruna her gün yeni yatırımla çıkıyoruz.