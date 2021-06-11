Son dakika: Yukarı Afrin Barajı açılıyor! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre Kilis Yukarı Afrin Barajı ve İçme Suyu İsale Hattı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Eser ve hizmet siyasetiyle ülkemize bu günlere getirdik. Kirli gündemlere itibar etmeden yolumuza devam edeceğiz." dedi. 500 milyon liraya mal olan ve 38 milyon metreküp depolama kapasitesine sahip baraj ile birlikte Seve Barajı, Yeniyapan ve Narlıca kaynakları, 2050 yılı için su ihtiyacı 36,6 milyon metreküp olarak hesaplanan Kilis'in içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yukarı Afrin Barajı ve İsale Hattı"nın açılış töreninde konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından notlar;
BİR DAHA SUSUZLUK ÇEKMEYECEK
Barajımız ülkemizin kuraklık tehdidiyle karşı karşı olduğu şu dönemde hizmete girmiştir. Şehrimize yıllık 19 milyon metreküp içme suyu sağlayacak 43 km'lik isale hattının tamamlanmasıyla Kilis'in bu sorunu çözülmüştür. Afrin, Halep'in kardeşi Kilis hem kendi vatandaşlarımızla hem de misafirleriyle inşallah bir daha susuzluk çekmeyecek.
Yatırım tutarı toplamda 500 milyonu bulan barajımızın ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Kilis'te arıtma tesisine başladık. Bu yıl tamamlandığında Kilisli kardeşlerimiz yeterli ve temiz suya kavuşmuş olacak. 6 içme suyu tesisi, 3 gölet, 9 taşkın koruma tesisi kazandırdık Kilis'e. Milletimizin huzuruna her gün yeni yatırımla çıkıyoruz.
Ülke olarak sınırlı sahip olduğumuz su kaynaklarını en verimli şekilde kullanmamız gerektiğini aklımızdan çıkarmamalıyız. Suyu barajlarla biriktirerek ihtiyaç duyulan vakitlerde kullanmaktan geçiyor. 276 milyar liralık yatırımla 600 baraj yaptık. 45 metreküplük su depolama hacmine sahip olduk.
90 adet içme suyu projesiyle ilgili yatırımlarımız sürüyor. İçme suyu ihtiyacının karşılanması için zorlukların hepsinin üstesinden gelecek seviyeye getirdik. Yaptığımız yatırımların meyvelerini almaya başlayacağız. En büyük avantajımız iyi yetişmiş bilgili insan kaynağına sahip olmamızdır. İnsanlığın yaradılıştan beri temel ihtiyaçları olan güvenlik, barınma ve gıda gibi başlıkları hizmet siyasetimizin esasları olarak belirledik.
,
Tarım sektörü desteklerimizi arttırarak kendi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarıyla kalmadık, önemli bir gıda ihracatçısı haline geldik. 12 milyon konut bizim dönemimizde inşa edilmiştir. 1 milyonu da doğrudan TOKİ tarafından yapılmıştır. Türkiye'yi terör örgütleri ve suç çetelerinden kurtardık. hukuk hak ve özgürlükleri geliştirme gayretimizi yeni ve sivil bir anayasa ile taçlandırmayı hazırlanıyoruz. Bu başlıklarla bile ülkemizin nereden nereye geldiğini herkes kabul edecektir.
KİRLİ GÜNDEMLERE İTİBAR ETMEDEN YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ
Türkiye 2023 hedeflerine yaklaştıkça daha iyi anlaşılmaktadır. Sağlık altyapımızın önemine salgın döneminde şahit olduk. Barajların ve sulama içme suyu tesislerinin önemini iklim değişikliğiyle beraber göreceğiz. Gelişmiş ülkelerin de en küçük kriz durumunda nasıl faşizan yöntemlere başvurduğunu gördük. Türkiye darbe girişimi dahil ne yaşarsa yaşasın ekonomisini ayakta tutma iradesinden asla taviz vermemiştir.
Eski Türkiye alışkanlıklarıyla milletimizin demokratik kazanımlarına göz dikenlere geçit vermeyeceğiz. Kilisliler sınırın ötesinde yaşanan acıları çok iyi bilir. Kirli gündemlerle ülkemizi eski istikrarsız günlerine döndürmeye çalışanlara itibar etmeden yolumuza devam edeceğiz. İnşallah bundan sonra da milletimizle beraber sahip olduğumuz güven huzur refahla hedeflerimize ilerleyeceğiz.
Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine ulaşmaya çok daha yakınız. Kendi ülkelerindeki saldırılardan kaçarak hayatlarını bizim şehirlerimizde sürdüren kardeşlerimize Allah biz kullarına sabredenlerle olduğunu ve her zorluk sonrası kolaylık geleceğine ifade ediyor. Komşumuz Suriye'nin kendi toprak bütünlüğü yeniden aydınlık geleceğe kavuşması için her türlü çabayı sürdürmeye devam edeceğiz.
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'den Türkiye'ye gelen sığınmacıların da etkisiyle Kilis'te içme ve kullanma suyuna olan talep arttı.
Su ihtiyacını karşılamak amacıyla 2015'te inşasına başlanan Yukarı Afrin Barajı tamamlandı.
500 MİLYON LİRAYA MAL OLDU
500 milyon liraya mal olan ve 38 milyon metreküp depolama kapasitesine sahip baraj ile birlikte Seve Barajı, Yeniyapan ve Narlıca kaynakları, 2050 yılı için su ihtiyacı 36,6 milyon metreküp olarak hesaplanan Kilis'in içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak.
Yukarı Afrin Projesi kapsamında 2 bin 850 metre uzunluğunda olan ve 200 milyon liraya mal olan isale hattı imalatı da tamamlandı. Bu hatla yıllık 19 milyon metreküp su, Yukarı Afrin Barajı'ndan Kilis'e akacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugün Kabine Toplantısı var mı? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?
- PTT'den EURO 2020 müjdesi! UEFA EURO 2020 TM anma pulu ve ilk gün zarfı fiyatı ne kadar? Pul adedi...
- OGM işçi alımı son dakika: 2021 Orman Genel Müdürlüğü mevsimlik işçi alımı başvuru ne zaman? Kadro dağılımı ve şartlar...
- 30 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 30-40 yaş arası aşılama ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı aşı takvimi!
- Ve açıklandı! MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı! 2021 MSB PERTEM MSÜ 2. seçim aşaması ne zaman, nasıl olacak?
- Son dakika: Altın fiyatları neden düşüyor? 11 Haziran Gram altın, çeyrek, 22 ayar bilezik gramı fiyatları ne kadar?
- BİM'den elektrikli katlanır bisiklet sürprizi! 11 Haziran Cuma BİM Aktüel ürünler kataloğu indirime doymadı! Bu hafta...
- Türkiye İtalya maçı kadrosu: Muhtemel 11'ler kimler? EURO 2020 Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta?
- Bugün toplantı var mı? Kabine Toplantısı ertelendi mi, iptal mi oldu? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak?
- AÖF final sonuçları için kritik açıklama geldi! 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Atatürk Üniversitesi açıkladı! ATA AÖF yaz okulu olacak mı? 2021 ATA AÖF yaz okulu başvuruları ne zaman?
- ATA AÖF ders geçme notu kaç? 2021 ATA AÖF harf notu anlamları nedir? CC, CB geçer mi?