Tamamen yerli motor geliyor! Seri üretim başlıyor...

Motorun üzerinde ülkemizde yapılmayan hiçbir komponent yok. Bu motoru, dışa bağımlı olmadan yerli imkânlarla yaptık" dedi. Sabah'ın haberine göre cirolarının büyük kısmını Ar-Ge ve inovasyona ayırdıklarını belirten Osman Okyay, "Bu motoru üretirken çok damdan düştük, çok zorlandık ama sonuçta birkaç ülkenin ürettiği bir motoru üretmeyi başardık.