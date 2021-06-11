Almanya'dan Türkiye kararı! 1 Temmuz'da başlıyor
Son dakika haberi... Almanya, Kovid-19 nedeniyle "riskli" ilan ettiği bölgelere seyahat uyarısını kaldıracak. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 1 Temmuz'dan itibaren insidans değerinin 200'ün altında olduğu tüm ülkeler için seyahat uyarısını kaldırma talimatı verdi.
SON DAKİKA HABERİ | Almanya, koronavirüsten (Kovid-19) dolayı 'riskli' ilan ettiği ve haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısının 200'ün altında olan bölgelere 1 Temmuz'dan itibaren genel seyahat uyarısını kaldıracak.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, birçok yerde vaka sayılarının düştüğüne ve aşı olan insanların sayısının arttığına işaret ederek, aylarca süren karantina uygulamalarından sonra daha fazla normalleşmenin beklenebileceğini belirtti.
Maas, bunun seyahatler için de geçerli olduğunu aktararak, yaklaşık bir yıl sonra, haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısının 200'ün altında olan bölgeler için 1 Temmuz'dan itibaren genel seyahat uyarısının kaldırılacağını ifade etti.
Avrupa'da aşılananlara, iyileşenlere ve test uygulananlara ortak kurallar getirileceği için bu adımı atabildiklerini kaydeden Maas, seyahatlerde tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini belirtti.
Maas, Kovid-19'un mutasyona uğradığına işaret ederek, bu nedenle "yüksek riskli bölgeler" ve "virüs varyasyon bölgeleri" için seyahat uyarısında bulunmaya devam edeceklerini kaydetti.
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