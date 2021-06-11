11 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den çiftçiye destek müjdesi: Tarih belli oldu

Son dakika haberine göre , "18 Haziran’dan itibaren 2 milyar 550 milyon liralık bitkisel üretim desteklerini ödemeye başlıyoruz" dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.06.2021 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021
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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den çiftçiye destek müjdesi: Tarih belli oldu

, "18 Haziran'dan itibaren 2 milyar 550 milyon liralık bitkisel üretim desteklerini ödemeye başlıyoruz" dedi.

, , , , soya ile hububat, ve fark ödemesi, sertifikalı tohum ve organik gübre destek ödemeleri, kimlik numaralarına göre 18 Haziran'dan itibaren çiftçilerin hesaplarına yatırılacak.

Bakan Pakdemirli, "Böylece bitkisel üretim desteklerinin yüzde 80'den fazlasını çiftçilerimize yılın ilk altı ayında ödemiş olacağız" dedi.



TARIM DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?
Tarım destek ödemeleri e-Devlet üzerinden sorgulanıyor. Çiftçiler e-Devlet kapısına T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hizmetlerinden destek ödemelerini sorgulayabiliyor.

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