Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den çiftçiye destek müjdesi: Tarih belli oldu
Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "18 Haziran’dan itibaren 2 milyar 550 milyon liralık bitkisel üretim desteklerini ödemeye başlıyoruz" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "18 Haziran'dan itibaren 2 milyar 550 milyon liralık bitkisel üretim desteklerini ödemeye başlıyoruz" dedi.
Bakan Pakdemirli, "Böylece bitkisel üretim desteklerinin yüzde 80'den fazlasını çiftçilerimize yılın ilk altı ayında ödemiş olacağız" dedi.
TARIM DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?
Tarım destek ödemeleri e-Devlet üzerinden sorgulanıyor. Çiftçiler e-Devlet kapısına T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hizmetlerinden destek ödemelerini sorgulayabiliyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den elektrikli katlanır bisiklet sürprizi! 11 Haziran Cuma BİM Aktüel ürünler kataloğu indirime doymadı! Bu hafta...
- Türkiye İtalya maçı kadrosu: Muhtemel 11'ler kimler? EURO 2020 Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta?
- Bugün toplantı var mı? Kabine Toplantısı ertelendi mi, iptal mi oldu? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak?
- AÖF final sonuçları için kritik açıklama geldi! 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Atatürk Üniversitesi açıkladı! ATA AÖF yaz okulu olacak mı? 2021 ATA AÖF yaz okulu başvuruları ne zaman?
- ATA AÖF ders geçme notu kaç? 2021 ATA AÖF harf notu anlamları nedir? CC, CB geçer mi?
- AÇIKLANDI! ATA AÖF final sonuçları sorgulama: 2021 ATA AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Bahar dönemi...
- Yanardağ gibi patlamıştı gram altından ters köşe! Uzmanlardan altın fiyatları uyarısı: En az...
- Diyanet son dakika: Kurban kesim bedeli ne kadar? 2021 vekalet yoluyla kurban kesim fiyatları kaç TL?
- 10 Haziran hibe desteği yattı mı? 3 bin TL ve 5 bin TL esnafa hibe desteği ödemeleri ne zaman yapılacak?
- ÖTV zammı 2021 ne kadar? Otomobil ÖTV zammı olacak mı? Sıfır araç ÖTV zammı son durum nedir?
- YKS'ye hangi okulda gireceğim? ÖSYM AİS sınav yerleri nasıl öğrenilir? YKS TYT AYT sınav giriş belgesi görüntüleme!