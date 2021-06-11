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Son dakika: Ekonomide çarklar son sürat dönüyor! Sanayi üretiminde rekor artış

Son dakika haberine göre (TÜİK), nisan ayına ilişkin sonuçlarını açıkladı. Buna göre 'nin sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 66 artış gösterdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.06.2021 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021
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Son dakika: Ekonomide çarklar son sürat dönüyor! Sanayi üretiminde rekor artış

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %25,5, imalat sanayi sektörü endeksi %72,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %26,6 arttı.



Sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları (%), Nisan 2021


SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %0,9 AZALDI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %4,1, imalat sanayi sektörü endeksi %0,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,3 azaldı.

Sanayi üretim endeksi aylık değişim oranları (%), Nisan 2021


Sanayi üretim endeksi değişim oranları (%), Nisan 2021


Mart ayı sanayi üretimi arttı MART AYI SANAYİ ÜRETİMİ ARTTI

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