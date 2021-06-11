Son dakika: Altın fiyatları neden düşüyor? 11 Haziran Gram altın, çeyrek, 22 ayar bilezik gramı fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın alım-satım yapmak isteyen vatandaşlar, fiyatlardaki düşüşün devam edip etmeyeceğini araştırıyor. ABD'de beklentilerin üzerinde %5 üzerinde enflasyonun gelmesiyle birlikte ons altın yeniden 1.900'lü seviyelerin üzerinde çıktı. Dolar kurundan destek alan gram altın, bu destek azalınca yeniden 520'nin altına geldi. Peki, altın fiyatları neden düşüyor? 11 Haziran Gram altın, çeyrek, 22 ayar bilezik gramı fiyatları ne kadar?
Son dakika... Altın fiyatları neden düşüyor? Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte rağbet görmeye başlayan altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar ile düğün yapacakların yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. ABD enflasyon verisi sonrası altının ons fiyatı yeniden 1.900'lü seviyelere çıktı. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların sıkı takip ettiği altın fiyatlarında son günlerde düşüş yaşanıyor. Peki, altın fiyatları neden düşüyor? 11 Haziran Gram altın, çeyrek, 22 ayar bilezik gramı fiyatları ne kadar? İşte haberin detayları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
İşte 11 Haziran canlı altın fiyatları:
ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?
Analistler, ultra gevşek para politikasının bir süre daha devam edeceğine ilişkin beklentilerle dolar kurundaki gerilemenin ons fiyatını desteklediğini belirterek, yurt içinde ise dolar kurundaki gerilemenin altın fiyatlarını baskıladığını kaydetti.
Bugün, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Avrupa turundan gelecek haber akışı ile ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında 1.872 ve 1.855 doların destek, 1.910 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.
ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?
Gram altında düşüş devam ediyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, gram altının dolardan destek alamadığı sürece geri çekileceğini bildirdi.
ALTIN YORUMLARI (11 HAZİRAN 2021)
Vakıf Yatırım: Beklentinin üzerinde açıklanan ABD enflasyon verisi sonrasında dalgalı seyreden ons altında, teknik olarak kısa vadeli yükselen trend korunurken, sabah saatlerinde tekrar 1.900 direnci test ediliyor. Enflasyon verisinin ardından oluşan beklentiler ve mevcut fiyatlamalar ile reel faizlerin bir süre daha düşük kalacağını, değerli metallerin de bu durumdan kısa vadede yararlanacağını düşünüyoruz. Ons altında 1.950 seviyesi kısa vadede hedef haline gelebilir. Yukarı hareketlerde 1.900 ve 1.915 direnç olarak izlenmelidir. 1.880-1.870 ve 1.855 seviyeleri ise aşağı yönlü hareketlerde destek seviyeleri olarak izlenmelidir.
Şeker Yatırım: Dün ECB faiz kararı sonrası ABD enflasyon açıklamasıyla oldukça dalgalı seyreden EURUSD paritesi kapanışı açıldığı seviyeye yakın bir şekilde 1.2175'ten yaptı. USDTRY, Türk Lirası lehine hareketlerin artmasıyla 8.4218 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Ons altın, ABD enflasyon verisinden sonra tırmanışa geçerek 1899 dolar düzeyinden kapandı. Çin ve ABD Ticaret Bakanları üçüncü tur telefon görüşmelerinde ticaret ve yatırımları artırma konusunda uzlaştı. Avrupa Merkez Bankası piyasa beklentileri doğrultusunda faizleri sabit tutma kararı aldı. ECB pandemi acil alım programı tutarını 1.85 trilyon euroda tutarken programın kayda değer şekilde daha hızlı devam edeceğini vurguladı.
ECB Başkanı Lagarde büyüme görünümüyle ilgili iyimser açıklamalar yaparken, 2021 ve 2022 yılına ilişkin büyüme beklentileri de yukarı yönlü revize edildi. Enflasyon beklentilerinde de güncelleme yapıldı. Bunun yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları altıncı haftada da düşüşünü sürdürerek 376 bin oldu. Yine ABD'de açıklanan Mayıs ayında enflasyon %0.6 arttı. Yıllık bazda ise Ağustos 2008'den bu yana ilk defa %5'i gördü. Beklenti %4.7 idi. Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankasının politika faiz kararı ve ABD'den gelen enflasyon verisinin etkisiyle günü karışık seyirle kapattı. Öte yandan Rusya, ABD'den gelebilecek yaptırımlara karşı varlık fonundaki dolar varlıklarını azaltma planı çerçevesinde 5 milyar dolarlık ilk satışı gerçekleştirdi.
Yukarı yönlü fiyatlamalarla desteklenen kıymetli metalin bugün gerçekleşecek işlemlerde 1901 üzerinde tutunması 1922 direncinin gündeme gelmesine neden olabilir. Aksi yöndeki fiyatlamalarda ise ons altında 1892 desteği hedeflenebilir. Bu seviye aşağısında ise 1875 seviyesi test edilebilir.
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- Son dakika: Altın fiyatları neden düşüyor? 11 Haziran Gram altın, çeyrek, 22 ayar bilezik gramı fiyatları ne kadar?
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