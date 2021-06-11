Son dakika: Altın fiyatları neden düşüyor? 11 Haziran Gram altın, çeyrek, 22 ayar bilezik gramı fiyatları ne kadar?

ECB Başkanı Lagarde büyüme görünümüyle ilgili iyimser açıklamalar yaparken, 2021 ve 2022 yılına ilişkin büyüme beklentileri de yukarı yönlü revize edildi. Enflasyon beklentilerinde de güncelleme yapıldı. Bunun yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları altıncı haftada da düşüşünü sürdürerek 376 bin oldu. Yine ABD'de açıklanan Mayıs ayında enflasyon %0.6 arttı. Yıllık bazda ise Ağustos 2008'den bu yana ilk defa %5'i gördü. Beklenti %4.7 idi. Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankasının politika faiz kararı ve ABD'den gelen enflasyon verisinin etkisiyle günü karışık seyirle kapattı. Öte yandan Rusya, ABD'den gelebilecek yaptırımlara karşı varlık fonundaki dolar varlıklarını azaltma planı çerçevesinde 5 milyar dolarlık ilk satışı gerçekleştirdi.

Yukarı yönlü fiyatlamalarla desteklenen kıymetli metalin bugün gerçekleşecek işlemlerde 1901 üzerinde tutunması 1922 direncinin gündeme gelmesine neden olabilir. Aksi yöndeki fiyatlamalarda ise ons altında 1892 desteği hedeflenebilir. Bu seviye aşağısında ise 1875 seviyesi test edilebilir.