11 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika: Altın fiyatları ne kadar oldu? Cumhuriyet gram çeyrek yarım altın...

SON DAKİKA HABERİ… Bu hafta fiyatları düşüşe geçti. Bu gelişme üzerine "Vatandaşlar oldu?" sorusunu internet üzerinden araştırıyor. Peki, altın, gram altın, çeyrek altın, yarım altın, , Çeyrek Ziynet ne kadar oldu? Altın kilogram fiyatında son durum ne? İşte 11 Haziran 2021 Cuma gününe ait altın fiyatları…

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.06.2021 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021
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Son dakika: Altın fiyatları ne kadar oldu? Cumhuriyet gram çeyrek yarım altın...

SON DAKİKA ALTIN NE KADAR OLDU? | Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 507,70 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 507,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe (Gr.) 507,70 liradan,

3 bin 344 liradan alınan 3 bin 365 liradan, 463 liradan alınan (Gr.) 467 liradan,

3 bin 268 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 288 liradan,

bin 634 liradan alınan Yarım Ziynet bin 644 liradan ve 817 liradan alınan Çeyrek Ziynet 822 liradan alıcı buldu.

SON DAKİKA | ALTININ KİLOGRAMI 509 BİN LİRAYA GERİLEDİ

'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 509 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 504 bin 500 lirayı, en yüksek ise 516 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalarak 509 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 324 milyon 1.892,72 lira, işlem miktarı ise 2 bin 564,7 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 328 milyon 381 bin 461,97 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar , , , ve şeklinde sıralandı.

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