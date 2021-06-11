Son durum: 11 Haziran evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Haziran ayı evde bakım maaşı hangi illere yattı?

11 Haziran evde bakım maaşı yattı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bazı kalemler altında yardım ödemeleri yapılıyor. Bunlardan biri de evde bakım yardımı... Hasta ve bakıma muhtaç kişilere yönelik verilen evde bakım yardımı ödemeleri ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 11 Haziran evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Haziran ayı evde bakım maaşı hangi illere yattı? İşte cevaplar...

11 HAZİRAN HAZİRAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

2021 Haziran ayı evde bakım yardımı ödemeleri henüz başlamadı. Evde bakım yardımı her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştiriliyor. Bu ayki ödemeler başladığında, hangi illere yattığını gösteren güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.