Son durum: 11 Haziran evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Haziran ayı evde bakım maaşı hangi illere yattı?
Evde bakım maaşı ödemeleri ne zaman yapılıyor? Haziran ayının ortalarına gelmemiz ile birlikte gözler bu ayki ödemelere çevrildi. Bu destekten faydalanan vatandaşlar, haziran ayı ödemelerinin yapılacağı tarihi araştırıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödemelerin hangi tarihlerde gerçekleştirildiği duyuruldu. Peki, 11 Haziran evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Haziran ayı evde bakım maaşı hangi illere yattı? İşte merak edilenler...
11 Haziran evde bakım maaşı yattı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bazı kalemler altında yardım ödemeleri yapılıyor. Bunlardan biri de evde bakım yardımı... Hasta ve bakıma muhtaç kişilere yönelik verilen evde bakım yardımı ödemeleri ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 11 Haziran evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Haziran ayı evde bakım maaşı hangi illere yattı? İşte cevaplar...
11 HAZİRAN HAZİRAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
2021 Haziran ayı evde bakım yardımı ödemeleri henüz başlamadı. Evde bakım yardımı her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştiriliyor. Bu ayki ödemeler başladığında, hangi illere yattığını gösteren güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?
Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.
Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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- Son durum: 11 Haziran evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Haziran ayı evde bakım maaşı hangi illere yattı?
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