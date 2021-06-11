Otomobil alacaklara müjde! Onlarca markaya sıfır faiz imkanı! İşte kampanyalı otomobiller
Kısmi normalleşmeyle birlikte otomobil pazarı hızlandı. Otomobil markaları, araç almak isteyenlere çeşitli kampanyalar sunuyor. Onlarca otomobil firmasına Haziran ayı boyunca geçerli olmak üzere sıfır faiz fırsatı veriliyor. İşte kampanyalı otomobiller...
Araba alacak milyonları ilgilendiriyor. Haziran ayı boyunca geçerli. Sıfır faiz fırsatı sunuluyor.
Türkiye'de yaklaşık 54 bin adet araç satışı yapılan mayıs ayının ardından haziranda 70 binlerin üzerinde satış gerçekleşmesi öngörülüyor. Binek araç satışlarının 60 bin, hafif ticarilerin ise 10 bin adetleri geçeceği tahmin edilmekte. Pazardaki en büyük sorun çip problemleri yüzünden aksayan üretimler. Üretim aksaması birçok marka ve modelde bulunabilirliği ortadan kaldırdı. Haziran ayında araçlardan lastiğe, kiralamacılara kadar birçok firma şu kampanyaları devreye almış durumda.
Dacia'dan çoklu kampanya
Sınırlı sayıdaki 2021 model yılı Duster Prestige 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull, Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg ve Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg versiyonlarında 60 bin TL krediye 24 ay vade ve %0,99 faiz fırsatı sunuluyor.Haziran ayı boyunca Duster Eco-G 100 bg 4x2 LPG versiyonu 193.400 TL'den benzinli fiyatına tüketicilerle buluşturuluyor. Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg versiyonu ise 149 bin 400 TL'den satışa sunuluyor. Yeni Sandero'nun Comfort 1.0 Sce 65 bg versiyonuna 156 bin 900 TL fiyat ve günlük 69 TL ödeme** ile sahip olunabiliyor. Dacia'nın tüm binek araç modellerinde sağlık çalışanlarına Dacia Finans'tan kullanılan krediler için dosya masrafı alınmıyor. Ayrıca aracın ilk periyodik bakımını kapsayan Maxxi Bakım ürünü de hediye ediliyor.
Citroen'den finans çözümleri
Haziran ayı boyunca PSA Finans avantajıyla sunulan sıfır ve düşük faizli krediler tüketicilere destek verecek. Yeni Citroen C3 için 40 bin TL'ye 12 ay, 0 faiz veya 5 bin TL tutarında nakit alım desteği sunuluyor. Yeni C4 ise nakit alımda 229 bin TL'den başlayan indirimli fiyatlarla kullanıcılarıyla buluşuyor. Citroën, segmentinin en konforlu ve çok yönlü modellerinden C5 Aircross SUV serisini de 100 bin TL için12 ay %1,09 faiz fırsatıyla otomobil severlere sunuyor.
Renault'larda yaz fırsatı
2021 model yılı otomobillerden Taliant'ın sınırlı sayıdaki Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg, Megane Sedan'ın Joy 1.3 TCe 140 bg ve Yeni Clio'nun Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg versiyonları, 60 bin TL kredi, 12 ay vade ve sıfır faiz finansman kampanyasıyla showroomlarda bekliyor.Geçtiğimiz ay ilk kez Türkiye'de satışa sunulan Taliant'ın yanı sıra, Yeni Clio ve Megane Sedan'ın 2021 model yılı versiyonlarında 3 bin TL'lik takas indirimi sunuluyor.
Skoda faizleri sıfırladı
Skoda KODİAQ, 150 bin TL kredi tutarı/12 ay vade için %0 faiz oranı ile tercih edilebilecek. SUPERB, OCTAVIA ve KAROQ'da da avantajlı fırsatlar sunuyor. Haziran ayındaki kampanyalarla birlikte bu modeller, kampanya kapsamındaki donanımlarda 200 bin TL kredi tutarı/18 ay vade için %0,75 faiz oranı ile satın alınabilecek. Bununla birlikte segmentinin en dinamik modellerinden biri olan FABIA modelinde de 75 bin TL kredi tutarı/18 ay vade için %0,75 faiz oranı fırsatı sunuluyor.
Fiat'tan profesyonel teklif
Fiat Professional, Doblo, Fiorino ve Pratico modelleri için 50 Bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi kullanım imkânını sürdürüyor. Fiorino'lar ay sonuna dek 123 bin bin 900 TL'den, Fiat Doblo'lar ise 157 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Haziran ayında Ducato'yu tercih edecekler, 150 bin TL'ye 15 ay boyunca yüzde 0,99 faiz oranlı kredi imkanından yararlanabiliyor.
Opel nakitte 10 bin TL düşüyor
Yeni Opel Crossland, ay boyunca 227.900 TL'den başlayan avantajlı fiyatlarla tercih edilebiliyor. Nakit alımlarda ise yeni Crossland için 7.500 TL tutarında indirim fırsatı bulunuyor. Sahip olduğu üstün teknolojisi ve kaslı görünümüyle fark yaratan Opel'in göz alıcı SUV'u Grandland X, 90.000 TL için 12 ay, 0 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. Nakit alımlarda ise 10.500 TL tutarında indirim fırsatı sunulan Grandland X, 379.900 TL'den başlayan fiyatlarla tercih edilebiliyor. Insignia modelinde ise 150.000 TL için 12 ay, 0,99 faizli kredi ve nakit alımda 9.500 TL'lik indirim seçenekleri sunuluyor.
Peugeot'dan SUV'lara özel avantaj geldi
PEUGEOT SUV Ailesi'nde ay boyunca %0 faizli kredi teklifi sunuluyor. Buna göre SUV 2008'e 50 bin TL için %0 faiz fırsatı veya 100.000 TL için 12 ay %0,99 faizli kredi imkanıyla sahip olunabiliyor. Heyecan veren yeni tasarımı, yenilenen ön yüzü, farklı gövde renkleri ve yeni "Black Pack" seçeneği ile dikkat çeken yeni SUV 3008'de 90.000 TL için %0 faizli veya 180.000 TL için 15 ay %0,99 faizli kredi tercih edilebiliyor. Yedi kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit ve Night Vision ile segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip yeni 5008'i de ise 90.000 TL için %0 faizli kredi imkanı veya 180.000 TL için 15 ay %0,99 faizli kredi avantajı sağlanıyor.
Mercedes'lerde sıfır faizli teklif
Mercedes-Benz C-Serisi Sedan otomobillerde 355.000 TL krediye bu aya özel, 12 ay, %0,79 faizli kredi fırsatları sunuluyor. Yeni Mercedes-Benz GLB ise Haziran ayında 355.000 TL, 12 ay, %1,50 faizli kredi imkanı ile satışa sunuluyor. E-Serisi Sedan otomobil sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Haziran ayına özel, 500.000 TL'ye, 12 ay, %1,50 faiz oranı fırsatı sunuyor. A-Serisi Sedan için ise bu aya özel 280.000 TL, 12 ay, %1,50 faizli kredi imkanı sunuluyor. Hafif ticari Vito'ya sahibi olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde, 150.000 TL kredi için, 12 ay vade ve %0 faiz avantajından yararlanabiliyorlar.
LeasePlan'de kiralama avantajı var
LeasePlan Türkiye, kiralama süreci boyunca yaşanabilecek stres unsurlarını ortadan kaldıran NoStressPlan'i devreye aldı. Operasyonel kiralama sürecinde meydana gelebilecek problemlere karşılık firmalara önemli güvenceler sunan NoStressPlan ile konkordato, iflas, vefat, malulen emeklilik ve doğal afet gibi birçok konuda kiralama sözleşmesi firmalar tarafından herhangi bir ücret ödenmeden iptal edilebiliyor. Bununla birlikte, firmalara en uygun fiyat garantisi de veriliyor. Uygulama ile ücretsiz erken iade ve en uygun fiyat garantisi gibi avantajlar sunuluyor.
DS'den 400 bin TL destek
DS Automobiles'ın Haziran ayı teklifleri kapsamında, 300 HP güce sahip şarj edilebilir hibrit modeli DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4, 400 bin TL'ye kadar 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneğiyle satışa çıkıyor. Tasarımı ve teknolojisiyle premium SUV segmentinde yar alan DS 7 CROSSBACK modeli için ise 200 bin TL'ye kadar 12 ay yüzde 0,69 faizli kredi veya 20 bin TL takas desteği imkânı sunuluyor.
Kia'dan yaza merhaba kampanyası
Kia, haziran ayına özel Sportage ve XCeed modellerinde 100 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz avantajı sağlıyor. Picanto, Rio, Stonic, Ceed modellerini 50 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı ile satışa sunuyor. Hafif ticari araç Bongo ise 50 bin TL'ye yüzde 0,99 faiz ve 12 ay taksit avantajı mevcut.
Honda desteği sürdürdü
Honda Civic Sedan Haziran ayında Elegance donanım paketine özel kampanyasıyla dikkat çekiyor. Honda Civic Sedan Elegance benzinli motor seçeneği için 35 bin TL'ye kadar kredi kullanımında ve LPG'li motor seçeneğinde ise 90 bin TL'ye kadar kredilerde yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranı ile 12 ay taksit imkanı sağlanıyor. CR-V modeline sahip olmak isteyenler için de Haziran ayına özel kredi kampanyası kapsamında; 100 bin TL kredi kullanımına 12 ay vadeli yüzde 0,70 faiz oranı sunuluyor.
Ford'dan pratik uygulama
Ford Otosan, iş yoğunluğu, zaman kısıtları, güvenlik riskleri, teknolojik bilgi yetersizlikleri ve sağlık problemleri gibi sebeplerle ikinci el araçların satışında giderek artan profesyonel destek ihtiyacına yönelik olarak araç sahibinin vekaleti ile satış hizmeti vermeye başladı. Sıfır ya da ikinci el araç almak üzere mevcut aracını satmak isteyen kişiler "Aracımı Sat" hizmetinden Ford İkinci El yetkili satıcı ağındaki bayilerden herhangi birinden randevu alarak faydalanabiliyor.
Toyota'dan yazın ilk kampanyası
Toyota'nın Haziran ayı kampanyasında 2020 model benzinli ve hibrit Corolla HB ile Yaris modelleri anlaşmalı bankalar aracılığıyla 100 bin TL 12 ay vade ve yüzde 0 finansman oranı ile satışa sunulacak.
Haziran kampanyasında; ticari araç segmentinin yeni oyuncusu Proace City'nin modellerinde 75.000 TL, 12 ay ve yüzde 0,69 finansman oranı geçerli olacak. Yazın ilk kampanyasına; 2021 model yılı Corolla'lar 220 bi0 TL'den, Corolla Hybrid'ler 339 bin 50 TL'den, Yeni Corolla Hatchback 299.350 TL TL'den ve Yeni Corolla Hatchback Hybrid ise 353.400 TL TL'den başlayan fiyatlar ile dahil olacak. Proace City'ler ise 222.150 TL TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Yeni Yaris 219.650 TL TL'den, Yeni Yaris Hybrid ise 322.150 TL TL'den başlayan fiyatlar ile satılıyor.
Lastikte kampanyayı uzattı
Goodyear'ın 2021 yazı için hazırladığı kampanya 31 Temmuz'a dek uzatıldı. Kampanya kapsamında Goodyear bayilerinden ve satış noktalarından 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında Eagle F1 ürün grubu ve Eagle Sport TZ ürün grubundan tek seferde 4 adet lastik satın alan müşteriler 500 TL'ye varan servis fırsatından faydalanabilecek.
Mobil'den hibritlere özel ürün
Mobil Oil Türk A.Ş., hibrit motorlu araçların kullanımına uygun Mobil Super 3000 0W-20 motor yağını Türkiye'deki tesislerinde üretmeye başladı. Mobil Oil Türk A.Ş.'nin tesislerinde üretilen Mobil Super 3000 0W-20, özellikle hibrit motorlu araçların yağ ihtiyaçlarını karşılayabilen sentetik motor yağı çözümü olarak öne çıkıyor. Ürün bu ay lansman fiyatıyla tüketiciye sunuluyor.
Michelin'den 500 TL'lik servis avantajı
Michelin Türkiye 31 Temmuz'a kadar kampanyaya katılan Michelin yetkili servislerinden 4 adet lastik alışverişine kampanya uyguluyor. 4 lastik alan tüketici 500 TL'ye varan servis ve araç bakım inidirimi kazanacak. Yetkililer uzun ömürlü performans ve güvenlik için Michelin Primacy 4 lastikleri, daha sportif ve sürüş keyfi arayanlar için Michelin Pilot Sport 4 lastikleri kullanmalarını tavsiye ediyorlar.
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