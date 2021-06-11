Otomobil alacaklara müjde! Onlarca markaya sıfır faiz imkanı! İşte kampanyalı otomobiller

Peugeot'dan SUV'lara özel avantaj geldi

PEUGEOT SUV Ailesi'nde ay boyunca %0 faizli kredi teklifi sunuluyor. Buna göre SUV 2008'e 50 bin TL için %0 faiz fırsatı veya 100.000 TL için 12 ay %0,99 faizli kredi imkanıyla sahip olunabiliyor. Heyecan veren yeni tasarımı, yenilenen ön yüzü, farklı gövde renkleri ve yeni "Black Pack" seçeneği ile dikkat çeken yeni SUV 3008'de 90.000 TL için %0 faizli veya 180.000 TL için 15 ay %0,99 faizli kredi tercih edilebiliyor. Yedi kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit ve Night Vision ile segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip yeni 5008'i de ise 90.000 TL için %0 faizli kredi imkanı veya 180.000 TL için 15 ay %0,99 faizli kredi avantajı sağlanıyor.