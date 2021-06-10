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Son dakika: Altın fiyatlarında son durum | Çeyrek altın gram altın Cumhuriyet altını...

Serbest piyasada altın fiyatları ne kadar oldu? Altın piyasalarında son durum ne? , altının kilogramı, gram altın, oldu? İşte ekonomi haberine dair ayrıntılar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.06.2021 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021
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Son dakika: Altın fiyatlarında son durum | Çeyrek altın gram altın Cumhuriyet altını...

SON DAKİKA | Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 512 bin liraya geriledi. Altın piyasasında, en düşük 512 bin lirayı, en yüksek ise 522 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,1 azalarak 512 bin liradan tamamladı.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 513,7 lira oldu. 'da 513,50 liradan alınan (Gr.) 513,70 liradan,

3 bin 384 liradan alınan 3 bin 405 liradan,

468,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 472,30 liradan,

3 bin 307 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 327 liradan,

bin 653 liradan alınan Yarım Ziynet bin 663 liradan ve 827 liradan alınan Çeyrek Ziynet 832 liradan satıldı.

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