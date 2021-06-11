Bağ-Kur'luya kolay emeklilik fırsatı! Primler yapılandırılıyor, borçlar siliniyor

BORÇLAR SİLİNİYOR:

Bağ-Kur'lu esnaf ve çiftçilerden, 30 Nisan'a kadar olan prim borçlarını Ekim sonuna kadar ödemeyenlerin veya yapılandırmayanların borcu silinirken, sigortalılıkları dondurulacak. Bu süreler emeklilik için geçerli olmayacak.