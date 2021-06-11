11 Haziran 2021, Cuma
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Bağ-Kur'luya kolay emeklilik fırsatı! Primler yapılandırılıyor, borçlar siliniyor

'luya kolay emeklilik imkanı doğdu. Vatandaşın kamuya olan borçlarını bitirecek yeni yapılandırma düzenlemesi, Bağ- Kur'luları sevindirdi. Primler için yapılandırma, dondurma, ihya kolaylığı getirilirken, bu imkanlar pek çok kişiye de emeklilik yolunu açacak. İşte bütün detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.06.2021
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Bağ-Kur'luya kolay emeklilik fırsatı! Primler yapılandırılıyor, borçlar siliniyor

Vatandaşın kamuya olan borçlarını bitirecek yeni yapılandırma düzenlemesi, Bağ- Kur'luları sevindirdi. Primler için yapılandırma, dondurma, ihya kolaylığı getirilirken, bu imkanlar pek çok kişiye de emeklilik yolunu açacak.

PRİMLER YAPILANDIRILIYOR:
Prim borcu olan 'lular 31 Ağustos'a kadar başvurarak bunları yapılandırabilecek.

Gecikme ceza ve faizi silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE tutarı eklenecek. İlk taksit ödeme süresi içinde yani 31 Ekim'e kadar peşin ödeme yapanlar, Yİ-ÜFE tutarının da yüzde 90'ını ödemeyecek.

İsteyen ise 18 taksitte 36 ayda borcu kapatabilecek. Bu durumda ana para ve enflasyon farkından oluşan borca belirlenen katsayılar eklenecek.

BORÇLAR SİLİNİYOR:
Bağ-Kur'lu esnaf ve çiftçilerden, 30 Nisan'a kadar olan prim borçlarını Ekim sonuna kadar ödemeyenlerin veya yapılandırmayanların borcu silinirken, sigortalılıkları dondurulacak. Bu süreler emeklilik için geçerli olmayacak.

AVANTAJLI İHYA İMKANI:
Bağ-Kur'lu olup da prim borçları nedeniyle daha önce sigortalılık süreleri durdurulanların kendileri veya hak sahipleri, 1 Temmuz-31 Ekim arasında 'ya ihya (prim canlandırma) başvurusunda bulunabilecek.

İhya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınacak ve sadece enflasyon farkı ile güncelleme yapılacak.

YAPILANDIRANA FIRSAT ÇOK
● İlk taksiti ödemeleri ve cari dönemde 60 günden fazla borçlarının olmaması şartı ile kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.


● Haklarında icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacak.
● İlk taksiti ödeyenler 'borcu yoktur' yazısı alabilecek, uygulamalarından yararlanabilecek.


● Borcunu yapılandıranlar primini düzenli ödeyenlere sağlanan 5 puanlık indirimden de faydalanabilecek.

MAAŞIN YOLU NASIL AÇILIYOR?


Borcunu yapılandırarak ya da primlerini ihya ederek emekli olacak kişiler, ödemelerin tamamlanmasının ardından aylığa kavuşabiliyor.

Prim borcu nedeniyle emekli olamayan ancak bu sürelere ihtiyacı olmayanlar da borç silinip hizmet süresi durdurulunca aylık bağlatabilecek.

Emekli maaşına 3 ayrı hesap EMEKLİ MAAŞINA 3 AYRI HESAP
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