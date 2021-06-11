Borç yapılandırmasının ayrıntıları belli oldu! Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat

6-BORCUMU YAPILANDIRMAK İÇİN BAŞVURDUM, TALEBİM OLUMLU KARŞILANMADI NE YAPABİLİRİM?

Banka veya finansal kuruluş ile imzalamış olduğunuz kredi sözleşmesi şartlarında herhangi bir değişiklik yapılması, her iki tarafın da anlaşması ile mümkündür. Bu nedenle, yeniden yapılandırma talebiniz, banka veya finansal kuruluşun ticari kararına bağlıdır.