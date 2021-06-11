Son dakika: Bitcoin yeniden 37,000 doların altında





Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik'in kripto para piyasası değerlendirmesi şöyle:

"Bitcoin düşüşü balinalara yaradı; Santiment'in araştırmasına göre, Haziran başından beri 2 milyar dolarlık alım yapıldı. 40.000 seviyesinin altına çekildiği an alımlarına hız veren balinaların bu alımları yükseliş için hazırlık olarak değerlendiriliyor.

"El Salvador haberi Bitcoin'i hareketlendirdi; El Salvador'un Bitcoin'i yasal olarak kabul ettiğini açıklamasının ardından Latin Amerika ülkelerinden atılımlar gelmeye başladı. Ulusal para birimi olarak Bitcoin'in kabul edilebileceği fikri piyasaya bomba gibi düşerken Bitcoin fiyatı toparlamaya başladı.

"Rusya'dan kripto para kullanıcılarını sevindiren haber; Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, kripto paraların uluslararası arenada sıkça kullanılacağını belirtti. Bu konuşmanın altında Çin'in dijital yuan projesinin olduğu ve önümüzdeki süreçte dijital rubleye ağırlık verilebileceğinin yattığı düşünülüyor.

"Danimarka kripto vergilendirmesi konusunda düğmeye basıyor; Danimarka'da kullanıcıların 3'te 2'sinin kripto işlemleri vergisini ödemediği ortaya çıktı. Yetkililer, hangi hukuksal boşluk nedeniyle vergilerin ödenmediğini tespit edecek ve 100 yıllık vergi hukukunu değiştirecek."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN