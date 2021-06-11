İcra-iflas kanununda yeni düzenleme
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen İcra İflas Kanunu'ndaki önemli düzenlemeler yasalaştı. Artık taşınmazın paraya çevrilmesi hükümleri uygulanacak. Bir bütün olarak satışın gerçekleşmemesi halinde mal ve haklar ayrı ayrı satılacak.
İcra İflas Kanunu'nda önemli düzenlemeler içeren kanun teklifi yasalaştı. Buna göre ticari ve ekonomik bütünlük arz eden işletmeler, bir bütün olarak satılacak.
Satışta işletmenin devamlılığı ve ekonomiye olan katkısı gözetilecek. Bu halde taşınmazın paraya çevrilmesi hükümleri uygulanacak. Bir bütün olarak satış gerçekleşmezse mal ve haklar ayrı ayrı satılacak.
Rehinli mal muhafazası masraflı olacak ise satışına izin verilebilecek. İflas idare memurları, bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan iflas idare memurları listesinden seçilecek.
Bu şekilde seçilen iflas idare memurlarından birinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir, birinin ise hukukçu olması zorunlu olacak.
REHİNLİ MALA YENİ DÜZENLEME
Rehinli malın konkordato projesine göre işletme tarafından kullanılması öngörülmüyor veya kıymeti düşecek ya da muhafazası masraflı olacak ise satışına izin verilebilecek. Satış gelirinden rehinli alacaklıya rehin bedeli kadar ödeme yapılacak.
Borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemeyecek, kefil olamayacak ve ivazsız tasarruflarda bulunamayacak. Aksi halde yapılan işlemler hükümsüz olacak.
Konkordato süreci iflasla sonuçlandığı takdirde, iflas kararını veren mahkeme tasfiyenin basit veya adi tasfiye usulüne göre yapılmasına ve gerektiğinde adi tasfiyenin komiserler tarafından yerine getirilmesine karar verecek.
Harçlar Kanunu'ndaki düzenlemeyle yapı kullanma izin belgesi verilmesi sırasında yapı kullanma izni harcı ile cins tashihi harcı belediyelerce tek seferde alınacak.
TAZMİNAT ÖDEMESİNE DÜZENLEME
Motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminat hesaplamalarında düzenleme yapıldı. Bu tazminatlardan değer kaybı tazminatında aracın piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkate alınacak.
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