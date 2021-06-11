İcra-iflas kanununda yeni düzenleme

İcra İflas Kanunu'nda önemli düzenlemeler içeren kanun teklifi yasalaştı. Buna göre ticari ve ekonomik bütünlük arz eden işletmeler, bir bütün olarak satılacak.

Satışta işletmenin devamlılığı ve ekonomiye olan katkısı gözetilecek. Bu halde taşınmazın paraya çevrilmesi hükümleri uygulanacak. Bir bütün olarak satış gerçekleşmezse mal ve haklar ayrı ayrı satılacak.