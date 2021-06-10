200.000 liralık Nefes Kredisine yoğun talep! Hangi bankalar Nefes Kredisi veriyor? İşte aranan şartlar...
Nefes kredisine yoğun talep var. 6 ay ödemesiz dönemli, 200.000 TL'ye vatan finansman desteği muhteva eden yeni Nefes Kredisi firmalara kolay ve hızlı bir biçimde kredi fırsatı sunuyor. Peki, Nefes Kredisi veren bankalar hangileri? Nefes Kredisi almak için hangi şartlar aranıyor? İşte tüm ayrıntılar...
Firmalara kolay, hızlı, ödemesiz dönemli ve düşük maliyetli Nefes Kredisi fırsatı sürüyor.
İşletmelerin maaş, kira, tedarik harcamaları başta olmak işletme giderlerine destek için 200 bin liraya kadar kredi imkanı var. İşte 10 bankadan kullanılabilecek kredinin detayları:
KİMLER ALABİLİYOR?
Yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan, ticaret, deniz ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret borsasına kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkanı sağlanacak.
NASIL BAŞVURULACAK?
Firmalar, üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle banka şubelerine başvurabilecek.
Üyelik belgesi, TOBB veya oda-borsaların sistemlerinden e-belge olarak da edinilebilecek.
NE KADAR VERİLİYOR?
2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ'ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecek.
HANGİ BANKALAR KREDİ VERİYOR?
Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, DenizBank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım Bankası.
ŞARTLARI NELER?
İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak. Ödeme 12 eşit taksitte yapılacak.
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