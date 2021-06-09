Son dakika: İcra ve İflas Kanununda köklü değişiklik! TBMM'de kabul edildi
Son dakika haberi... İcra ve iflas kanunuyla ilgili köklü değişiklikler yapıldı. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. İşte yürürlüğe giren yasalar...
İcra ve İflas Yasası TBMM'de kabul edildi. Kabul edilen yasa ile; konkordato kurumu daha işlevsel hale getirilecek. İflas tasfiyesi daha etkin şekilde yürütülecek. Tazminat hesaplamalarında, değer kaybı tazminatında aracın piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkate alınacak.
TBMM Genel Kurulu'nda İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Görüşmeler sonunda kanun teklifi kabul edildi. Teklife göre, İflas idaresi üç kişiden oluştuğu kanun metninde yer alıyor. Eklenecek fıkra ile, iflas idare memurları, bilirkişilik kurulları tarafından oluşturulan iflas idare memurları tarafından seçilecek. Bu sekilde seçilen iflas idare memurlarının, birinin yeminli müali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir, birinin ise hukukçu olması zorunluluğu olacak.
REHİNLİ MAL KARARI
Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden bir bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar bir bütün olarak satılacak.
Rehinli malın konkordato projesine göre işletme tarafından kullanılması öngörülmüyor veya kıymeti düşecek veya muhafazası masraflı olacak ise mahkeme veya alacaklı kurulunun görüşü alınarak satışa izin verilebilecek.
KONKORTADO İFLASLA SONUÇLANIRSA...
Konkordato süreci iflasla sonuçlandığı taktirde, iflas kararını veren mahkeme tasfiyenin basit veya adi tasfiye usulüne göre yapılmasına ve gerektiğinde adi tasfiyenin komiserler tarafından yerine getirilmesine karar verecek. Kredi kurumları tarafından verilen krediler de dahil olmak üzere geçici mühlet kararından sonra komiserin izniyle akdedilmiş borçlar, adi konkordatoda konkordato şartlarına tabi olmayacak.
Yapı kullanma izin belgesi düzenlenen tüm yapıların cins değişikliği işlemleri resen yapılacak.
ELEKTRONİK ORTAMDA SORGULANABİLECEK
Tapu müdürlükleri bina ve arazinin devir ve ferağında tapu ve kadastro harcının matrahında dikkate alınan emlak değer vergi ile emlak vergisi borcunu ilgili belediyesi tarafından sağlanan sistem üzerinden elektronik ortamda sorgulanacak.
Değer kaybı tazminatı aracın piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkate alınarak, destekten yoksun kalma tazminatı hayat tablosu ve zorunlu mali sigorta sorumluluk sigortası genel şartlarında yüzde 2'yi geçmemek üzere, sürekli sakatlık tazminatı yüzde 2'yi geçmemek üzere hesaplanacak.
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