Yerli tohumluk buğdayın hasadı başladı

157 BİÇERDÖVERLE HASAT YAPILIYOR

TİGEM Ceylanpınar İşletme Müdürü Bülent Öztürk işletmelerinin 1 milyon 633 bin dekar araziye sahip olduğunu, bunun 966 bin dekarlık bölümünde tarım yapıldığını söyledi.

İşletmede tarım ve hayvancılık olmak üzere iki önemli faaliyet yürütüldüğünü anlatan Öztürk, "Bitkisel üretimde en fazla buğday üretimi, kırmızı mercimek, ayçiçeği, arpa, fiğ ve hayvanlarımız için kaba yem üretimi yapmaktayız. Son yıllarda sulamaya açtığımız alanlarla birlikte işletmemizde 696 bin dönüm alanda sulu tarım yapılmaktadır. Şu anda 207 bin 118 dekarda kuru, 387 bin 731 dekar alanda ise sulu olmak üzere toplam 594 bin 894 dekarda buğday üretimi yapılıyor. Hali hazırda buğdayın hasadı devam etmektedir." dedi.

İşletmede farklı yerlerde 157 biçerdöver ve 140 kamyon ile hasat yapıldığını aktaran Öztürk, 3 bin kişinin hasatta aktif olarak çalıştığını kaydetti.