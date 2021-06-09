Petrol piyasası yönetmeliğinde değişiklik! Artık zorunlu olacak
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun "Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, petrol piyasasında asgari satış yükümlülüğünü yerine getirmeyen dağıtıcı lisans sahibinin lisansı sona erdirilecek.
Petrol piyasasında asgari satış yükümlülüğünü yerine getirmeyen dağıtıcının lisansı sona erdirilecek. Dağıtıcı, ihrakiye teslim, madeni yağ ve bayilik lisans taleplerinin yerine getirilmesi için başvuru sahibinin vadesi geçmiş prim ve idari para borcunun bulunmaması gerekecek.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun "Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Dağıtıcı lisansı sahiplerinin, lisans alınmasını takip eden ikinci takvim yılında asgari 20 bin ton, üçüncü yıl 30 bin, dördüncü yıl 40 bin ve beşinci yıldan itibaren ise 60 bin ton beyaz ürün satışı yapması zorunlu olacak. Asgari satış yükümlülüğünü yerine getirmeyen dağıtıcı lisans sahibinin lisansı sona erdirilecek. Asgari satış yükümlülüğünün yüzde 10 veya daha az sapmayla yerine getirilememesi durumunda ise lisans sona erdirilmeksizin izlemeye alınacak.
Bir sonraki takvim yılında asgari satış yükümlülüğünün yerine getirilememesi durumunda ilgili lisans yine sona erdirilecek. Asgari satışın değerlendirilmesinde, dağıtıcıların kendi aralarında yaptıkları ticaret ve akaryakıt ihracatına ilişkin miktarlar dikkate alınmayacak. Yönetmeliğe göre, başvuru sahibinin Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim ve idari para borcu ile vadesi geçmiş borcunun bulunmaması zorunlu olacak.
Başvuru sahibinin vadesi geçmiş borcu bulunup bulunmadığına ilişkin bilgiler kurum tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan temin edilecek. Borç bilgilerine ilişkin itirazlar borcun kapsamına göre Sosyal Güvenlik Kurumuna veya Gelir İdaresi Başkanlığına yapılabilecek ve bu konuda başvuru sahibi tarafından kuruma yapılan itirazlar veya sunulan bilgi ve belgeler incelemeye alınmayacak.
SAYAÇ SORUMLULUĞU DAĞITIM ŞİRKETİNDE
Anayasa Mahkemesi (AYM), damga süresi geçmiş ve ayarı doğru olmayan sayaç kullananlara idari para cezası verilmesini öngören kanun hükmünü iptal etti. 200 Türk Lirası'ndan 2 bin Türk Lirası'na kadar idari para cezası verilmesi hükmü Anayasa'ya aykırı olduğu ileri sürülerek iptali edildi. İptal kararı, yayımlanmasından 9 ay sonra yürürlüğe girecek.
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