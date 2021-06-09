Türk Hava Yolları bir kez daha Türkiye'nin en değerli markası oldu

"Önceki yıllardaki başarımızı pandemi döneminde de sürdürüyor olmaktan ve bir kez daha Türkiye'nin en değerli markası olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Bu başarıda pay sahibi olan büyük Türk Hava Yolları ailemize teşekkür ediyorum. Ülkemizin milli bayrak taşıyıcısı olmanın verdiği sorumlulukla ve dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olmanın gücüyle markamızı daha nice başarılarla buluşturmaya devam edeceğiz."

Dünyanın önde gelen bağımsız marka değerleme ve danışmanlık şirketi olan Brand Finance, 1996 yılından bu yana pazarlama ile finansman arasında köprü kurma amacını taşıyor. 20 yıldan daha uzun bir süredir markaların finansal değerini hesaplayan şirket, her yıl dünyanın en büyük 5.000 markasını değerlendiriyor ve bu markaları ülke ve sektör bazında sıralayarak yılda yaklaşık 100 rapor hazırlıyor.