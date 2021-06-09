Türk Hava Yolları bir kez daha Türkiye'nin en değerli markası oldu
Avrupa'nın en çok yolcu taşıma listesinde zirveyi elinden bırakmayan Türk Hava Yolları, 1,6 milyar doları aşan değeriyle Türkiye'ye de damga vurdu. THY, Türkiye’nin En Değerli Markası oldu.
Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları 1,6 milyar doları aşan değeriyle 2021 yılında da "Türkiye'nin En Değerli Markası" oldu.
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın 2021 yılı "TURKEY100 - Türkiye'nin En Değerli Markaları" araştırması tamamlandı.
Pandemi sürecindeki başarılı yönetim performansıyla Türkiye'yi gururlandıran THY, 1,6 milyar doları aşan değeriyle 2021 yılında da "Türkiye'nin En Değerli Markası" oldu.
Tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin en çok etkilediği sektörlerden biri olan havacılık alanında faaliyet gösteren THY'nin geçen yıllardaki yerini koruyarak üst üste dördüncü kez bu unvana layık görülmesi önemli bir başarı olarak göze çarptı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, şunları kaydetti:
"Önceki yıllardaki başarımızı pandemi döneminde de sürdürüyor olmaktan ve bir kez daha Türkiye'nin en değerli markası olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Bu başarıda pay sahibi olan büyük Türk Hava Yolları ailemize teşekkür ediyorum. Ülkemizin milli bayrak taşıyıcısı olmanın verdiği sorumlulukla ve dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olmanın gücüyle markamızı daha nice başarılarla buluşturmaya devam edeceğiz."
Dünyanın önde gelen bağımsız marka değerleme ve danışmanlık şirketi olan Brand Finance, 1996 yılından bu yana pazarlama ile finansman arasında köprü kurma amacını taşıyor. 20 yıldan daha uzun bir süredir markaların finansal değerini hesaplayan şirket, her yıl dünyanın en büyük 5.000 markasını değerlendiriyor ve bu markaları ülke ve sektör bazında sıralayarak yılda yaklaşık 100 rapor hazırlıyor.
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