Son dakika: Bakan Muş'tan hibe desteği ödemeleri müjdesi! Hibe desteği ödemeleri ne zaman başlayacak? Hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

HİBE DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinden de destek şartlarına ilişkin bilgi verildi. Buna göre, hibe desteği, tek seferde ödenmek üzere, ekonomik faaliyet konuları bakanlık tarafından belirlenen birinci grup için 5 bin lira ve ikinci grup için 3 bin lira olarak belirlendi.