'Küresel Umut Festivali' Karbon Nötr gelecek webinarı ile devam ediyor

Panele Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hakan Timur, BP Türkiye Ülke Başkanı Tümkan Işıltan, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı / Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölge Başkanı Bora Tuncer ve Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Enis Amasyalı konuşmacı olarak katılacaklar.

'Karbon Nötr Gelecek' webinarının ikinci panelinde Geleceği Korumak' başlığı işlenecek.

Moderatörlüğünü UN SDSN Türkiye Koordinatörü Bahar Özay'ın yapacağı 'Geleceği Korumak' başlıklı panelin konuşmacıları CDP Türkiye Projeler Yöneticisi & Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Mirhan Köroğlu Göğüş, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkan Vekili Dr. Abdullah Buğrahan Karaveli, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi Direktörü Bora Şekip Güray ve Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi YK ve Fizik Bölümü Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi Murat Türkeş olacak.

'Karbon Nötr Gelecek' webinarı 10 Haziran Perşembe günü saat 11:00 itibariyle www.kureselumutfestivali.com adresinden canlı olarak izlenebilecek.