09 Haziran 2021, Çarşamba
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Haberler Ekonomi Haberleri 'Küresel Umut Festivali' Karbon Nötr gelecek webinarı ile devam ediyor

'Küresel Umut Festivali' Karbon Nötr gelecek webinarı ile devam ediyor

ve yeni ekonomi dergisi InBusiness öncülüğünde sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturma misyonuyla başlatılan Küresel Umut Festivali kapsamında düzenlenen ‘Sürdürülebilir Hikâyeler Webinar Serisi’nin altıncısı ‘Karbon Nötr Gelecek’ başlığıyla yarın (10 Haziran 2021) gerçekleşecek. ’in ortaya koyduğu ve 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni desteklemek misyonuyla hayata geçirilen Küresel Umut Festivali kapsamında düzenlenen ‘Karbon Nötr Gelecek’ webinarı birbirinden özel isimleri ağırlayacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.06.2021
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'Küresel Umut Festivali' Karbon Nötr gelecek webinarı ile devam ediyor

'nin onüçüncüsü olan "İklim Eylemi" konusuna yoğunlaşacak webinarın, özel oturumlarında Mukim Temsilci Yardımcısı Sukhrob Khojimatov ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkan Yardımcısı konuyla ilgili görüşlerini paylaşacak.

Geleceğin Şirketleri konuşulacak…

Webinar kapsamında düzenlenecek 'Geleceğin Şirketi' konusunu işleyecek panelin moderatörlüğünü ARGE Danışmanlık Ortağı Dr. yapacak.

Panele İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı , BP Türkiye Ülke Başkanı Tümkan Işıltan, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı / Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı , , Orta Asya ve Pakistan Bölge Başkanı Bora Tuncer ve Genel Müdürü Enis Amasyalı konuşmacı olarak katılacaklar.

'Karbon Nötr Gelecek' webinarının ikinci panelinde Geleceği Korumak' başlığı işlenecek.

Moderatörlüğünü UN SDSN Türkiye Koordinatörü Bahar Özay'ın yapacağı 'Geleceği Korumak' başlıklı panelin konuşmacıları CDP Türkiye Projeler Yöneticisi & Kurumsal Yönetim Forumu Mirhan Köroğlu Göğüş, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkan Vekili Dr. Abdullah Buğrahan Karaveli, Direktörü Bora Şekip Güray ve İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi YK ve Fizik Bölümü Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi Murat Türkeş olacak.

'Karbon Nötr Gelecek' webinarı 10 Haziran Perşembe günü saat 11:00 itibariyle www.kureselumutfestivali.com adresinden canlı olarak izlenebilecek.

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