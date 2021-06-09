Miras tarlalar için büyük fırsat! Bakanlık harekete geçti

Miras yoluyla devir için de 4.1 milyon dekar arazi için 318 bin adet başvuru yapıldı. Bu kapsamda da 67 bin adet başvuru ve 905 bin dekar

tarım arazisinin mirasla bölünmesine de izin verilmeyerek toplamda yaklaşık 9 milyon hektar tarım alanının satış ve miras yoluyla bölünmesi engellenmiş oldu.