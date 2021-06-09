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Gıda fiyatları için yeni sistem! Bu yıl devreye giriyor

Ekonomi reform paketinin önemli başlıklarından birini oluşturan enflasyonla mücadelede bu yıl önemli tedbirler devreye giriyor. koordinasyonunda, , ve Maliye, , Tarım ve Orman Bakanlığı, işbirliğiyle Erken Uyarı Sistemi 30 Eylül'e kadar hayata geçirilecek.

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 09.06.2021 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021
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Gıda fiyatları için yeni sistem! Bu yıl devreye giriyor

koordinasyonunda, , ve Maliye, , Tarım ve Orman Bakanlığı, işbirliğiyle Erken Uyarı Sistemi 30 Eylül'e kadar hayata geçirilecek.

Sistem için 'nın sahip olduğu tarımsal üretimi izleme amaçlı kurulan teknolojik imkânlar, 'nın dış ticaret tedbir seti, arz zinciri izleme ve iç piyasa uzmanlığı, Hazine ve 'nın vergi enstrümanları, Merkez Bankası'nın fiyat izleme uzmanlığı ile güçlü bir yapı kuruluyor.

BU YIL DEVREDE

İklim, afet ve ürün ekim davranışlarındaki değişimlerin etkisini azaltmak için kurulacak sistemin birinci ayağını arz sistemi oluşturacak.

Arz izleme sistemiyle tohumdan hasat dönemine kadarki süreçte sıcaklık, yağış, don, hastalık gibi riskleri tüm bölgelerde anlık olarak tespit ederek arz eksiklikleri ürün bazında tespit edilecek.

Kalıcı arz eksikliklerine yönelik tedbirlerin geliştirilmesi sağlanacak. Sistem, arz eksikliklerini gidermeye yönelik önlemlerin geliştirilmesine katkı sunacak. Tarımsal üretim, fiyatların izlenmesine yönelik veriler kullanılarak ihtiyaç halinde dış ticaret ve vergide tedbirler tespit edilecek.

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