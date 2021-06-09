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Son dakika | Altın ne kadar oldu? Çeyrek altın Cumhuriyet altını, gram altın son durum...

Vatandaşlar " oldu?" sorusunu internet üzerinden araştırıyor. 24 ayar külçe altın, , çeyrek altın, 22 ayar bilezik, ziynet oldu? İşte ekonomi haberinin ayrıntıları...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.06.2021 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021
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Son dakika | Altın ne kadar oldu? Çeyrek altın Cumhuriyet altını, gram altın son durum...

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 521,60 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 521,50 liradan alınan 24 ayar külçe altın (Gr.) 521,60 liradan satıldı.

3 bin 438 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 459 liradan işlem gördü.

475,80 liradan alınan 22 ayar bilezik (Gr.) 479,80 liradan satış yaptı.

3 bin 360 liradan alınan lira (tam) ziynet 3 bin 380 lira oldu.

Bin 680 liradan alınan yarım ziynet bin 690 liradan satıldı.

840 liradan alınan çeyrek ziynet ise 845 liradan alıcı buldu.

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