08 Haziran 2021, Salı
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İstanbul Havalimanı'nda en yüksek uçuş sayısına ulaşıldı

İstanbul Havalimanı'nda 6 Haziran pazar günü gerçekleşen 705 uçuş ile koronavirüs döneminde en yüksek uçuş sayısına ulaşıldı. Aynı gün 87 bin 87 yolcu da havalimanını kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.06.2021
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İstanbul Havalimanı'nda en yüksek uçuş sayısına ulaşıldı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Mayıs ayında 17 günlük tam kapanmanın ardından 1 Haziran'dan itibaren "kademeli normalleşme"ye geçilmişti. Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarındaki düşüş ve bazı ülkelerin Türkiye'ye uyguladığı karantina şartlarını kaldırması sonrasında hava yolu şirketleri de sefer sayılarını artırmaya başladı. İstanbul Havalimanı'nda haziran ayının ilk haftasında toplam 4 bin 659 uçuş gerçekleşti. Söz konusu dönemde 564 bin 176 yolcu İstanbul Havalimanı'ndan uçtu. 6 Haziran günü ise gerçekleşen 705 uçuş ile koronavirüs sürecininin başından bu yana en yüksek uçuş sayısına ulaşıldı. Aynı gün 87 bin 87 yolcu da havalimanını kullandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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