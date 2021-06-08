08 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri 8 Haziran evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Haziran ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Hangi illere yattı?

8 Haziran evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Haziran ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Hangi illere yattı?

? Evde bakım maaşı yatan iller listesi konusunda araştırmalar sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşların desteklenmeleri açısından verilen evde bakım yardımı ödemelerinin detaylarını yazımızda ele aldık. Bu destekten faydalanan vatandaşlar, Haziran ayına ilişkin evde bakım maaşı ödemelerinin tarihini merak ediyor. Peki, 8 Haziran ? 2021 Haziran ayı ? Hangi illere yattı? İşte cevaplar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.06.2021
ABONE OL
8 Haziran evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Haziran ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Hangi illere yattı?

? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç bireylerin desteklenmeleri için verilen evde bakım maaşının haziran ayı ödemeleri konusunda bekleyiş devam ediyor. Yüz binlerce kişinin faydalandığı evde bakım yardımı ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ? 2021 Haziran ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Hangi illere yattı? İşte ayrıntılar...

HAZİRAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Haziran ayına ilişkin evde bakım yardımı ödemeleri henüz başlamadı. Evde bakım maaşları her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştiriliyor. Bu ayki ödemeler başladığında, hangi illere yattığını gösteren güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA