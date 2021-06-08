Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç bireylerin desteklenmeleri için verilen evde bakım maaşının haziran ayı ödemeleri konusunda bekleyiş devam ediyor. Yüz binlerce kişinin faydalandığı evde bakım yardımı ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 8 Haziran evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Haziran ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Hangi illere yattı? İşte ayrıntılar...

HAZİRAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Haziran ayına ilişkin evde bakım yardımı ödemeleri henüz başlamadı. Evde bakım maaşları her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştiriliyor. Bu ayki ödemeler başladığında, hangi illere yattığını gösteren güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.