Emekliye 460 lira! Temmuz ayı zam ayı olacak
Milyonlarca emekli Temmuz zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Temmuz'da emeklinin hem maaşı hem de ek ödemeleri artacak. 5 aylık enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gelirinde 460 TL'yi bulan artışın olacağını göstermekte. Bununla birlikte Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlar, Temmuz ayında üçüncü bir zammı ilave ödemeleriyle birlikte görecek.
Emeklinin büyük bir merakla beklediği Temmuz zammı şekilleniyor. Önümüzdeki ay emekliler hem zam hem de ikramiye alacak. İşte emeklinin Temmuz zammıyla ilgili bütün gelişmeler...
İKİ ARTIŞ BİRDEN VAR
5 aylık enflasyona göre emeklilere yüzde 6.39 zam oranı oluşurken; Merkez Bankası'nın Mayıs ayı beklenti anketinde yer alan TÜFE tahminine göre hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerine yüzde 7.66 zam bekleniyor.
Maaşlar artacağı için, bunun üzerinden yüzde 4-5 oranında hesaplanan ek ödeme tutarları da yükselecek.
YÜZDE 5 SINIRI YÜKSELİYOR
Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da değişecek. Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre; tüm emeklilere verilen ek ödemede yüzde 5 sınırı bin 554 lira 72 kuruştan bin 654 lira 72 kuruşa çıkacak.
Buna göre maaşı bin 654 liradan az olanlar yüzde 5, çok olanlar yüzde 4 ek ödeme alacak.
6 aylık enflasyona göre bu sınır daha da yükselebilecek.
SSK ve Bağ- Kur emeklilerine en az bin 500 lira maaş ödenirken, en yüksek maaş da ek ödeme dahil 7 bin 184 lira.
Bu kazanç şu ana kadar gerçekleşen yüzde 6.39 artışa göre 7 bin 643 liraya çıkacak. Buna göre emeklilerin gelirinde yaklaşık 460 lira artış görülecek.
EMEKLİ DOKTORA EN AZ 2.292 TL
Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlar, Temmuz'da üçüncü bir artışı ilave ödemelerinde görecek.
Yüzde 6.39'luk artışa göre, aylık ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 818 liradan 2 bin 998 liraya, uzman olmayanlarda 2 bin 155 liradan 2 bin 292 liraya çıkacak.
Artış yüzde 7.66 olursa da ilave ödeme uzmanlarda 3 bin 33, uzman olmayanlarda 2 bin 320 liraya ulaşacak. Emekli vefat etmişse, hak sahibi yakınları parayı alacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Babalar günü ne zaman 2021? Babalar gününe kaç gün kaldı? İşte tarihler...
- DGS başvuruları ne zaman? DGS geç başvuru günü ayın kaçında? Başvurular nereden, nasıl yapılır?
- Survivor 2021 final tarihi... Survivor 2021 final ne zaman? O isim için flaş iddia...
- TYT, AYT, YDT sınav yerleri ne zaman belli olacak? YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
- Kuruluş Osman sezon finaline giderken heyecanlandırdı! Turgut Alp dönecek iddiası kılıç kesti...
- Emekliye çifte tazminat! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor! Emekli olduktan sonra...
- Her ay 2.800 TL ödenecek! Yeni yılda zamlandı! ATM ve PTT'den anında almak mümkün...
- Talep patladı, yüzler gülecek! Araba alacaklara 0,99 faizle kredi müjdesi! Kia, Dacia, Renault, Opel...
- Halkbank müjdeyi verdi! 6 ay anapara geri ödemesiz, 5 yıl vade ise cabası! Kefil şartı aranmıyor...
- 7 Haziran korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
- Ayçiçeği destekleri ne zaman ödenecek 2021? Yağlık ayçiçeği desteği 2021 hangi tarihte yatacak?
- YKS sınavına kaç gün kaldı? YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte tarihler...