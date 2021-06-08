Emekliye 460 lira! Temmuz ayı zam ayı olacak



Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da değişecek. Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre; tüm emeklilere verilen ek ödemede yüzde 5 sınırı bin 554 lira 72 kuruştan bin 654 lira 72 kuruşa çıkacak.