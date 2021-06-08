08 Haziran 2021, Salı
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Emekliye 460 lira! Temmuz ayı zam ayı olacak

Milyonlarca emekli Temmuz zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Temmuz'da emeklinin hem maaşı hem de ek ödemeleri artacak. 5 aylık enflasyon, ve emeklisinin gelirinde 460 TL'yi bulan artışın olacağını göstermekte. Bununla birlikte kapsamındaki emekli doktorlar, Temmuz ayında üçüncü bir zammı ilave ödemeleriyle birlikte görecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.06.2021
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Emekliye 460 lira! Temmuz ayı zam ayı olacak

Emeklinin büyük bir merakla beklediği Temmuz zammı şekilleniyor. Önümüzdeki ay emekliler hem zam hem de ikramiye alacak. İşte emeklinin Temmuz zammıyla ilgili bütün gelişmeler...

İKİ ARTIŞ BİRDEN VAR
5 aylık enflasyona göre emeklilere yüzde 6.39 zam oranı oluşurken; 'nın beklenti anketinde yer alan TÜFE tahminine göre hem ve hem de emeklilerine yüzde 7.66 zam bekleniyor.

Maaşlar artacağı için, bunun üzerinden yüzde 4-5 oranında hesaplanan ek ödeme tutarları da yükselecek.

YÜZDE 5 SINIRI YÜKSELİYOR


Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da değişecek. Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre; tüm emeklilere verilen ek ödemede yüzde 5 sınırı bin 554 lira 72 kuruştan bin 654 lira 72 kuruşa çıkacak.

Buna göre maaşı bin 654 liradan az olanlar yüzde 5, çok olanlar yüzde 4 ek ödeme alacak.

6 aylık enflasyona göre bu sınır daha da yükselebilecek.

SSK ve Bağ- Kur emeklilerine en az bin 500 lira maaş ödenirken, en yüksek maaş da ek ödeme dahil 7 bin 184 lira.

Bu kazanç şu ana kadar gerçekleşen yüzde 6.39 artışa göre 7 bin 643 liraya çıkacak. Buna göre emeklilerin gelirinde yaklaşık 460 lira artış görülecek.

EMEKLİ DOKTORA EN AZ 2.292 TL


Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlar, Temmuz'da üçüncü bir artışı ilave ödemelerinde görecek.

Yüzde 6.39'luk artışa göre, aylık ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 818 liradan 2 bin 998 liraya, uzman olmayanlarda 2 bin 155 liradan 2 bin 292 liraya çıkacak.

Artış yüzde 7.66 olursa da ilave ödeme uzmanlarda 3 bin 33, uzman olmayanlarda 2 bin 320 liraya ulaşacak. Emekli vefat etmişse, hak sahibi yakınları parayı alacak.

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