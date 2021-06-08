Yazlık kiraları dudak uçuklatıyor! Alaçatı ve Bodrum'da sezonluk villa kiraları 300.000 TL'yi buluyor

Salgın nedeniyle kalabalık yerlerden kaçılması Ege ve Akdeniz'de villa kiralarını uçurdu. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Gayrimenkul Değerleme'nin yeni araştırması kiralıklardaki yüksek artışları bir kez daha göz önüne serdi: