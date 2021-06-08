Yazlık kiraları dudak uçuklatıyor! Alaçatı ve Bodrum'da sezonluk villa kiraları 300.000 TL'yi buluyor
Kademeli normalleşmeyle birlikte turizm canlanmaya başladı. Sezonluk villa kiralamak isteyenler ise fiyatları görünce şoke oldu. Alaçatı ve Bodrum’da sezonluk villa kiraları 100 bin-300 bin lira aralığına yerleşirken, Antalya’da havuzlu bir villanın günlük kirası 2 bin lirayı buldu... İşte detaylar...
ÇEŞME: Villa kiraları geçen yıla göre yüzde 25-30 artarken; sezonluk kira bedelleri 90 bin-110 bin lira arasında değişiyor.
URLA: Villalar 80 bin-100 bin liraya kiralanabiliyor.
ALAÇATI: Villaların sezonluk kiraları 100 bin-125 bin liradan başlayıp 250 bin liraya çıkıyor.
BODRUM: Ortalama bir villanın sezonluk kira bedeli yüzde 35-40 artışla 100 bin-125 bin liraya ulaştı. Lüks villalar için ise 250 bin-300 bin lira bütçe gerekiyor.
FETHİYE: Yıllık kiralama bedelleri yüzde 15 artışla 60 bin-85 bin lira arasında seyrediyor.
ANTALYA: Günlük kiralamalar pandemi öncesi 600-800 lira iken, bin 500-2 bin lira civarına ulaştı.
KEMER: Kiralama bedelleri, villalar için sezonluk 60 bin-70 bin liradan 200 bin-250 bin liraya çıktı.
SERİK-MANAVGAT: Aylık kiralamalar 200 metrekare alanlı villalarda eşyalı ve havuzlu olma durumuna göre 10 bin-12 bin lira aralığına kadar çıkabiliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Babalar günü ne zaman 2021? Babalar gününe kaç gün kaldı? İşte tarihler...
- DGS başvuruları ne zaman? DGS geç başvuru günü ayın kaçında? Başvurular nereden, nasıl yapılır?
- Survivor 2021 final tarihi... Survivor 2021 final ne zaman? O isim için flaş iddia...
- TYT, AYT, YDT sınav yerleri ne zaman belli olacak? YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
- Kuruluş Osman sezon finaline giderken heyecanlandırdı! Turgut Alp dönecek iddiası kılıç kesti...
- Emekliye çifte tazminat! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor! Emekli olduktan sonra...
- Her ay 2.800 TL ödenecek! Yeni yılda zamlandı! ATM ve PTT'den anında almak mümkün...
- Talep patladı, yüzler gülecek! Araba alacaklara 0,99 faizle kredi müjdesi! Kia, Dacia, Renault, Opel...
- Halkbank müjdeyi verdi! 6 ay anapara geri ödemesiz, 5 yıl vade ise cabası! Kefil şartı aranmıyor...
- 7 Haziran korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
- Ayçiçeği destekleri ne zaman ödenecek 2021? Yağlık ayçiçeği desteği 2021 hangi tarihte yatacak?
- YKS sınavına kaç gün kaldı? YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte tarihler...