08 Haziran 2021, Salı
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Yazlık kiraları dudak uçuklatıyor! Alaçatı ve Bodrum'da sezonluk villa kiraları 300.000 TL'yi buluyor

Kademeli normalleşmeyle birlikte turizm canlanmaya başladı. Sezonluk villa kiralamak isteyenler ise fiyatları görünce şoke oldu. ve ’da sezonluk villa kiraları 100 bin-300 bin lira aralığına yerleşirken, ’da havuzlu bir villanın günlük kirası 2 bin lirayı buldu... İşte detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.06.2021
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Yazlık kiraları dudak uçuklatıyor! Alaçatı ve Bodrum'da sezonluk villa kiraları 300.000 TL'yi buluyor

Salgın nedeniyle kalabalık yerlerden kaçılması ve 'de villa kiralarını uçurdu. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Gayrimenkul Değerleme'nin yeni araştırması kiralıklardaki yüksek artışları bir kez daha göz önüne serdi:

ÇEŞME: Villa kiraları geçen yıla göre yüzde 25-30 artarken; sezonluk kira bedelleri 90 bin-110 bin lira arasında değişiyor.


URLA: Villalar 80 bin-100 bin liraya kiralanabiliyor.


ALAÇATI: Villaların sezonluk kiraları 100 bin-125 bin liradan başlayıp 250 bin liraya çıkıyor.


BODRUM: Ortalama bir villanın sezonluk kira bedeli yüzde 35-40 artışla 100 bin-125 bin liraya ulaştı. Lüks villalar için ise 250 bin-300 bin lira bütçe gerekiyor.


FETHİYE: Yıllık kiralama bedelleri yüzde 15 artışla 60 bin-85 bin lira arasında seyrediyor.


ANTALYA: Günlük kiralamalar pandemi öncesi 600-800 lira iken, bin 500-2 bin lira civarına ulaştı.


KEMER: Kiralama bedelleri, villalar için sezonluk 60 bin-70 bin liradan 200 bin-250 bin liraya çıktı.


SERİK-MANAVGAT: Aylık kiralamalar 200 metrekare alanlı villalarda eşyalı ve havuzlu olma durumuna göre 10 bin-12 bin lira aralığına kadar çıkabiliyor.


ALANYA: Kiralamalar 150-160 metrekare alanlı villalarda aylık 3 bin 500-4 bin lira liradan 10 bin-12 bin liraya kadar çıkıyor.

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