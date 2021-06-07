Türkiye Rus turistler için geri sayımda! Yasak ne zaman kalkacak?
Türkiye'de gözler Rus heyetin yapacağı incelemeye çevrildi. Koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan ziyaretlerin 21 Haziran'dan sonra kalkması bekleniyor. Türkiye Rus turistler için beklemeye girdi.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Rusya'dan bir heyetin Türkiye'ye gelerek tedbirleri yerinde göreceğini belirterek, "İnşallah 21 Haziran'dan sonra bu kısıtlamalar kalkacak" dedi.
Rusya'ya kısa süre önce yapılan ziyarette, sezon için alınan tedbirlerin muhataplara iletildiğini aktaran Alpaslan, Ruslara Türkiye'nin ne kadar güvenli olduğunun anlatıldığını dile getirdi.
Onların da 21 Haziran'dan önce geleceğini, inceleme yapacaklarını ifade eden Alpaslan, "Aldığımız işaretler ve tüm inancımızla, çabamızla 21 Haziran'da bu kısıtlamanın kaldıracak.
Yine Almanya, İngiltere ve Hollanda gibi ülkelerde de daha uygun seviyelerde Türkiye'ye seyahatlerin başlamasını beklemekteyiz" diye konuştu.
Alpaslan, bunların olması halinde çok ciddi talep geleceğini, 2019'daki bereketli günlere temmuzdan sonra dönmeyi beklediklerini söyledi.
Rusya ile görüşmelerin devam ettiğini vurgulayan Alpaslan, şöyle devam etti: "Uluslararası uçuşların açılmasıyla hareketlilik başlayacak.
Şu anda da bir hareketlilik var ama bunun düzeyinin artması, tesislerimizin yeterince turiste kavuşabilmesi için kısıtlamaların kalkarak uçuşların artması lazım.
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