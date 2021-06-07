Dolarda son dakika hareketliliği! 7 Haziran dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Canlı döviz kuru

KÜRESEL PİYASALAR, YENİ HAFTADA AVRUPA MERKEZ BANKASI'NA ODAKLANDI

Küresel piyasalarda ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın açıklamaları sonrası oynaklığın artması beklenirken, bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ABD'de enflasyon başta olmak üzere veri akışı takip edilecek.

Hafta sonu, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, "daha yüksek bir faiz seviyesinin hem ABD Merkez Bankası (Fed) hem de toplum için pozitif olacağı" yönündeki söylemi piyasaların odağına yerleşti.

Analistler, Yellen'ın açıklamalarının piyasalarda oynaklığı artırabileceğine dikkati çekerek, Fed'den kısa süre içinde böyle bir adım atması beklenmese de para politikasını etkileyecek haber ve verilerin fiyatlamalarda daha sert hareketliliklere neden olabileceğini söyledi.