Son dakika: MASAK düğmeye bastı: Akaryakıttaki 8 milyarlık kaçağa fren! Vergi kaçıran şirketler kapatılıyor
Son dakika haberine göre Akaryakıt sektöründeki 8 milyar liralık vergi kaçağı için harekete geçildi. Sahte fatura düzenleyerek pompadan silenler, yazılımla vergi kaçıran şirketler kapatılmaya başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ocak-Mayıs 2021 döneminde 11 bin denetim yapıldığını, 1.8 milyon lira ceza kesildiğini belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı akaryakıt sektöründe 8 milyar liraya yakın vergi kaçağına neden olan fatura oyununa el koydu. Sahte fatura düzenleyerek pompadan silenler, yazılımla vergi kaçıran şirketler artık kapatılıyor.
Yapılan denetimlerde 2 bin 400 riskli mükellef belirlenirken, bunların KDV matrahı da 66 milyar lira olarak tespit edildi. Mükelleflerin yaklaşık yüzde 30'unda risk faktörüne rastlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, geçen yıl Türkiye genelinde akaryakıt istasyonlarında 30 binin üzerinde denetim yapıldığını, 6 milyon liraya yakın ceza kesildiğini açıkladı.
ELVAN: 30 BİN DENETİM YAPILDI
Akaryakıt istasyonlarında yıllık 19 milyar liranın üzerinde kayıt dışı satış olduğu tahmin ediliyor. Akaryakıtta vergi kaçağı Meclis gündemine taşındı. Bakan Elvan, Ocak-Mayıs 2021 döneminde 11 bin denetim yapıldığını, 1.8 milyon lira ceza kesildiğini belirtti.
Bakan Elvan, "Akaryakıt istasyonlarında pompa ödeme kaydedici cihaz denetimleri, yoklamalar, vergi incelemeleri ile risk analizi çalışmaları süreklilik esasına dayalı yoğun bir faaliyet gerçekleştiriliyor. Yazar kasa sistemine teknik müdahaleyle mali sistemin devre dışı bırakılıp bırakılmadığı, pompa yazar kasa sisteminin eksiksiz olarak kurulup kurulmadığı, yanıltıcı belge düzenlenip düzenlenmediği kontrol ediliyor. Pompa ödeme kaydedici cihazların Bakanlık onaylı olup olmadığı inceleniyor" dedi.
Bakan Elvan, akaryakıtta vergi kaybının önlenmesine yönelik alınan tedbirlere ilişkin, "Petrol ürünlerinin birbirlerine karıştırılmak suretiyle doğrudan akaryakıt yerine kullanımının önlenmesi amacıyla özel tüketim vergisi iade sistemi ve oto biyodizel iade sistemi, tevkifat uygulamasında değişiklikler, teminat uygulamasının kapsamının genişletilmesi gibi birçok mevzuat düzenlemesi hayata geçirildi" değerlendirmesini yaptı.
MASAK MOTORİNDE OPERASYON BAŞLATTI
Sabah'ın haberine göre Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) sınır kapılarındaki akaryakıt istasyonlarında motorin üzerinden vergi kaçağına el koydu. Akaryakıtta vergi kaçakçılığı ile mücadele kapsamında MASAK, Gelir İdaresi Başkanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele koordinasyonunda operasyonlar başlatıldı.
Sınır kapılarında bulunan akaryakıt istasyonlarında akaryakıt fiyatları farklılık gösteriyor. Örneğin İpsala, Kapıkule'de 4.340 lira, Hamzabeyli'de 4.330 lira, Çeşme'de 3.829 lira, Pendik'te 3.890 lira, Mersin'de 3.874 lira, Karusu'da 3.920 lira. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu da, akaryakıt istasyonlarındaki farklı fiyat uygulamalarını incelemeye aldı. Sahte fatura düzenleyenlerin lisansları iptal ediliyor.
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