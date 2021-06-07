Son dakika: Üreticilere 753 milyon liralık destek! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı: Bu haftadan itibaren başlıyoruz
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, deniz salyasından (müsilaj) etkilenen küçük balıkçılara desteğin 2 bin liraya çıkarılacağını belirtti. Bakan Pakdemirli, anaç koyun ve keçi üreticilerine 753 milyon liralık destek ödemesinin de bu hafta yapılacağını açıkladı. Hiçbir ilde su sıkıntısı yaşanmayacağını belirten Pakdemirli, İstanbul'da 8, Ankara'da 8,5 ve İzmir'de ise 15 aylık su olduğunu söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir TV programının canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Pakdemirli, deniz salyasından etkilenen küçük balıkçılara desteğin bin liradan 2 bin liraya yükseltileceğini açıkladı.
Pakdemirli, anaç koyun ve keçi yetiştiricilerine de 753 milyon liralık destek ödemesinin de bu hafta yapılacağı müjdesini verdi.
3 büyükşehirde kalan su miktarlarını da açıklayan Pakdemirli, ''İstanbul'da 8 aylık suyumuz var. İstanbul bu seneyi kapatmış durumda. Ankara'da 8,5 aylık suyumuz var. İzmir'de de 15 aylık suyumuz var. Hiçbir ilimizde su sıkıntısı yaşamayacağız. Sonbahar yağmurları yağmazsa İç Anadolu için bazı tedbirler almamız gerekiyor'' dedi.
Bakan Pakdemirli'ye yöneltilen sorular ve alınan yanıtlar şöyle;
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuraklıktan etkilenen çiftçiler için bir destek kararı açıkladı. Bu destek paketinde neler var, çiftçiler bu desteklerden nasıl yararlanacak?
Çiftçimizin tohuma küsmemesi lazım. Zaman zaman kuraklık yaşanabilir. Çiftçimiz tohuma küsmemiştir. Bu sene üretimimizin bir miktarını maalesef kaybedeceğiz. Yüzde 27 oranında yağışlar azaldı. Bu sene geçen yıla göre daha fazla olan meteorolojik kuraklık tarımsal kayba sebep verecek. Türkiye'de ürünle ilgili kıtlık olmaz. 150 milyon lira ilave basınçlı su sistemlerine destek verilecek. Ziraat Bankası ve tarım kredi borçları ertelendi.
Müsilaj sorunu... Marmara acil eylem planı açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı bu konuda ne yapacak?
Su Şurası sonrası kararlar alınacak. Bu işten etkilenen kesimler var. Balıkçılarımız da etkileniyor. Bin lira olan küçük balıkçı desteğimizi 2 bin liraya çıkartacağız. Müsilajdan etkilenen balıkçılara destek artırılacak.
Kuraklıkla nasıl mücadele edilecek?
Son 19 yılda 600 baraj bitirildi. 150 tane yeraltı barajı inşa ediyoruz. Suyu etkin ve verimli kullanmamız lazım. Türkiye'de suyun yüzde 80'i sulamada kullanılıyor. Vahşi sulamada suyun yüzde 35 ila 60'ını kaybediyoruz.
Su Şurası hangi aşamada?
Su stresi yaşayan bir ülkeyiz. Kurak bir ülke değiliz, kurak ülke olmaya aday bir ülkeyiz. Belediyelerin üniversitelerin tüm kamu kurumlarının olduğu şuranın neticelerini ekim ayında kamuoyuna duyuracağız.
Pandemi süreci tarımsal üretimi nasıl etkiledi?
Üretici dostu müdahale alım politikalarını getirdik. Kuraklıkla ilgili iki defa hububat desteğini yüzde 100 artırdık. Geçen sene 4,8 büyümüş tarım. 11 çeyrektir kesintisiz büyüme var. Demek ki burada doğru işler yapılmış.
YETİŞTİRİCİLERE ÖDEME BU HAFTA
Anaç koyun ve keçi desteği kapsamında 201 bin yetiştirici için 24 milyon baş anaç koyun ve keçisi için 753 milyon lira destek ödemelerine bu haftadan itibaren başlıyoruz.
Barajlarda son durum ne? Su sorunu var mı?
İstanbul'da yüzde 76, 8 aylık suyumuz var. İstanbul bu seneyi kapatmış durumda. Ankara'da yüzde 23 gözüküyor. Bu kuraklığın emaresi 8,5 aylık suyumuz var. İzmir'de de geçen yıl yüzde 27 şimdi yüzde 35. İzmir'de de 15 aylık suyumuz var. İçme suyu yüzde 54'ler sulama yüzde 45'ler seviyesinde. Hiçbir ilimizde su sıkıntısı yaşamayacağız. Sonbahar yağmurları yağmazsa İç Anadolu için bazı tedbirler almamız gerekiyor.
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