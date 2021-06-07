Mayıs ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? 7 Haziran nakdi ücret desteği yattı mı? Ödeme takvimi...

Mayıs ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Türkiye'de Kovid-19 salgınıyla mücadele sürüyor. Salgının ekonomik açıdan etkilerini azaltmak için bazı tedbirler hayata geçirilmişti. Bunlardan biri de, nakdi ücret desteği... Bu destek ödemesinden fayalanan vatandaşlar, mayıs ayı ödeme takvimini araştırıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, 2021 Mayıs ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? 7 Haziran nakdi ücret desteği yattı mı? İşte haberin detayları...

MAYIS AYI NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Haziran Salı günü yapılacağını duyurdu.

Bakan Bilgin yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin bugün banka hesapları üzerinden yapılacağını belirterek sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yatırılacağını kaydetti.