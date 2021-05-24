Çiftçiye dekar başına 800 lira destek! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu!

550 BİN TON ÜRETİLİYOR

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çilek hasadına katılan Pakdemirli'yi, Samandağ Kaymakamı Murat Kütük ve Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın karşıladı.

Çilekle ilgili Türkiye çapında güzel bir bilgi vermek ve müjde paylaşmak istediğini dile getiren Pakdemirli, "Son 3 yılda üretimimiz yaklaşık yüzde 40 arttı ve 550 bin ton Türkiye çilek üretiyor. Türkiye bu konuda ihracatçı bir ülke haline geldi ve yaklaşık yeni olmakla beraber 25 bin ton kadar da ihracatımız var. Dünyanın en önemli çilek üreticileri arasına girdik." diye konuştu.

Pakdemirli, Yayladağı ilçesinin mikroklima özelliğine sahip bir yer olduğu için çok güzel çilek üretimi bulunduğunu kaydetti.