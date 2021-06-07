07 Haziran 2021, Pazartesi
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Kamp malzemeleri fiyatları uçtu! Çadırını kapan kampa koştu

Koronavirüsle birlikte toplumun tatil anlayışında ciddi bir farklılık oldu. Kalabalıktan uzak, doğayla iç içe tatil gözde oldu. Artan ilgiyle kamp malzemesi satışları arttı. İnternetten satışlarda yüzde 60 artış yaşanırken, en çok satılan ürünlerin başında da , katlanır sandalye ve masalar geldi. İşte haberin detayları...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.06.2021
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Kamp malzemeleri fiyatları uçtu! Çadırını kapan kampa koştu
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Covid-19 pandemisiyle birlikte tatil alışkanlıkları değişti. Kalabalıktan uzak, doğayla iç içe tatil gözde oldu. Artan ilgiyle kamp malzemesi satışları arttı. İnternetten satışlarda yüzde 60 artış yaşanırken, en çok satılan ürünlerin başında da , katlanır sandalye ve masalar geldi.

HER BÜTÇEYE GÖRE VAR
E-ticaret sitelerinde her bütçeye göre ürün bulmak mümkün. 190 liraya da 35 bin liraya da çadır satılırken, masa-sandalye için 250 lira yetebiliyor. Uyku tulumları 69, kamp ocakları 85 liradan başlıyor.

ALIŞVERİŞ ARTTI
(ETİD) Başkan Yardımcısı Hakan Çevikoğlu, pandemi nedeniyle karavana ve çadırlara ilginin bu dönemde çok olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Bunun etkilerini alışverişlerde de görüyoruz. Özellikle çadırlar, katlanır sandalye ve masalar, şişme yataklar, çakı, çantalar ve uyku tulumu gibi ürünlerde havalar ısındıkça artış gerçekleşti. Pandemi öncesine kıyasla bu tip ürünlerin alımının yüzde 60'lar düzeyinde yükseldiğini gördük."

ÇADIR SEÇERKEN BUNLARA DİKKAT!
MEVSİM, hava koşulları
KALACAK kişi sayısı


SIRT çantasında taşınacağı süre
YANINIZA alacağınız ekstra malzemeler
ÇADIR havalandırması


KAPI sayısı
ÜRETİMİNDE kullanılan malzeme kalitesi

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