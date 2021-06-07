Kamp malzemeleri fiyatları uçtu! Çadırını kapan kampa koştu

ALIŞVERİŞ ARTTI

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı Hakan Çevikoğlu, pandemi nedeniyle karavana ve çadırlara ilginin bu dönemde çok olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Bunun etkilerini alışverişlerde de görüyoruz. Özellikle çadırlar, katlanır sandalye ve masalar, şişme yataklar, çakı, outdoor çantalar ve uyku tulumu gibi ürünlerde havalar ısındıkça artış gerçekleşti. Pandemi öncesine kıyasla bu tip ürünlerin alımının yüzde 60'lar düzeyinde yükseldiğini gördük."