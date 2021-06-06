İlk çeyrek verilerine göre konutta Türkiye dünyayı solladı! Kazanç yüzde 32’ye çıktı

Lüksemburg'u yüzde 15.5 ile Slovakya, yüzde 13 ile İsveç, yüzde 12.3 ile Avusturya, yüzde 11.3 ile Hollanda, yüzde 10.9 ile Norveç, yüzde 10.2 ile İngiltere, yüzde 9.1 ile Litvanya, yüzde 8.9 ile Çekya, yüzde 6.8 ile Portekiz, yüzde 6.4 ile Fransa, yüzde 3.1 ile Yunanistan takip etti.