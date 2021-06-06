İlk çeyrek verilerine göre konutta Türkiye dünyayı solladı! Kazanç yüzde 32’ye çıktı
Küresel gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank’in ilk çeyrek verilerine göre, dünyada konut fiyatı en çok artan ülke % 32 ile Türkiye oldu. Pandemi şokunu atlatamayan Avrupa’da konutlar % 8 değerlendi. Hazırlanan rapora göre; yüzde 16.5'lik enflasyon düşüldükten sonra bile konutta net değer kazancının yüzde 16'ya yakın olduğu görülüyor.
2020 yılını konut satışlarında yeni bir rekorla kapatan Türkiye, pandemi koşullarına rağmen gayrimenkul piyasasındaki canlılığı korumaya devam ediyor.
Dünya çapında 56 ülke ve bölgenin değerlendirildiği 'küresel konut fiyat endeksi'nin ilk çeyrek verilerini yayınlayan İngiltere merkezli küresel gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank, 2020 ilk çeyrek ile 2021 ilk çeyrek arasındaki bir yıllık sürede konut fiyatının en çok Türkiye'de değerlendiğini gösterdi.
LİSTEDE İLK SIRADA
Buna göre Türkiye'de konut fiyatları, Mart 2020-Mart 2021 arasındaki 12 aylık dönemde yüzde 32'lik artış ile listenin ilk sırasında yer aldı. Rapora göre yüzde 16.5'lik enflasyon düşüldükten sonra bile konutta net değer kazancının yüzde 16'ya yakın olduğu görülüyor.
Listede ikinci sırayı yüzde 22.1'lik artışla Yeni Zelanda, üçüncü sırayı 16.6'lık artışla Lüksemburg aldı. Slovakya, Amerika Birleşik Devletleri, İsveç, Avusturya, Hollanda, Rusya, Norveç ilk 10'da sıralandı.
AVRUPA'DA % 8 DEĞERLENDİ
İngiltere merkezli küresel gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank'ın son raporuna göre Avrupa'da konutlar ortalama yüzde 8 seviyesinde değerlendi. Rapora göre Mart 2021'de, Mart 2020'ye göre Avrupa'da konut fiyatı en fazla Lüksemburg'da yüzde 16.6 oranında değerlendi.
Lüksemburg'u yüzde 15.5 ile Slovakya, yüzde 13 ile İsveç, yüzde 12.3 ile Avusturya, yüzde 11.3 ile Hollanda, yüzde 10.9 ile Norveç, yüzde 10.2 ile İngiltere, yüzde 9.1 ile Litvanya, yüzde 8.9 ile Çekya, yüzde 6.8 ile Portekiz, yüzde 6.4 ile Fransa, yüzde 3.1 ile Yunanistan takip etti.
Yabancıya konut satışında Türkiye'nin rakipleri olan İtalya'da değerlenme yüzde 1.6'da kalırken, İspanya'da ise oran yüzde 1.8 oranında eksi yönlü gerçekleşti. Yabancıya konut satışında önde gelen markalardan Nevita'nın Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, İspanya'da konutta fiyat artışı yerine değer kaybı yaşandığını söyledi.
TEŞVİKLER DİKKAT ÇEKTİ
Akbal, "İspanya, İtalya, Fransa ve İngiltere pandemi yılı 2020'de ağır bir yıl geçirdiler. Tüm bu ağır resme karşın konut sektörü özelinde Avrupa'da salgın döneminde iki ülkede teşvikler dikkat çekti. İlki İngiltere.
2021'de damga vergisini yüzde 2 daha artırmayı daha öncesinde meclisten geçiren ülkede, temmuzda, konut piyasasındaki eğilimden endişe duyan Birleşik Krallık Maliye Bakanı Rishi Sunak; ev satış vergilerinde istisnai bir indirim yaptığını açıkladı. Buna göre 31 Mart 2021'e kadar değeri 500 bin eurodan az olan ev satın alan vatandaşlar vergi ödemedi, daha pahalı evler satın alanlara ise indirim uygulandı.
Bu İngiltere konut piyasasındaki canlılığı bir nebze korumuş olsa da salgın boyunca ister istemez konut pazarı bundan negatif etkilendi. Yılı toplam satışlarda yüzde 10 küçülme ile kapattılar" dedi.
'BENZER ÖRNEK YOK'
Konut sektörü özelinde öne çıkan bir diğer ülkenin ise Türkiye olduğunu belirten Akbal, "Nitekim konut kredi faiz oranlarının tarihi düşük seviyelere çekilmesi ile hem konut kredi hacminde hem de aylık bazda ipotekli veya toplam veya ikinci el konut satışında ciddi artışlar yaşandı.
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